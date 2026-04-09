Trưa 9/4, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang khẩn trương huy động lực lượng cứu hộ, tìm kiếm một người đàn ông được cho là đã để lại xe máy cùng đồ dùng cá nhân trước khi nhảy xuống sông.

Đoạn sông Vàm Cỏ Tây nơi người đàn ông nhảy cầu. Ảnh: MĐ

Khoảng 8h cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy trên tuyến tránh Tân An cũ (thuộc khu phố Thọ Phú 2, phường Long An). Khi đến giữa cầu Tân An, người này bất ngờ dừng xe, để lại phương tiện cùng nhiều vật dụng cá nhân rồi gieo mình xuống sông Vàm Cỏ Tây.

Do sự việc diễn ra quá nhanh, những người chứng kiến không kịp can ngăn. Nạn nhân nhanh chóng bị dòng nước cuốn chìm và mất tích.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận các vật dụng được để lại gồm: một xe máy Air Blade mang BKS 65-B1 212.30, hai điện thoại di động, một đôi dép, túi đồ và mũ bảo hiểm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tổ chức tìm kiếm trên sông. Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là anh L.Q.T (32 tuổi, ngụ tại TP Cần Thơ).