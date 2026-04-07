Ngày 7/4, anh Tôn Huỳnh Long (26 tuổi, quê Vĩnh Long) cho biết, những ngày qua gia đình đang sống trong lo âu, rong ruổi khắp các ngả đường tại TPHCM để tìm kiếm em trai là Tôn Huỳnh Tấn Sang (21 tuổi).

Sự việc bắt đầu vào sáng 5/4, khi người dân tại khu vực chân cầu Phú Mỹ (phường Cát Lái, TPHCM) phát hiện một chiếc xe máy BKS 64-CA – 024.10 cùng ba lô cá nhân bị bỏ lại ven đường.

Nghi vấn có chuyện chẳng lành, người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Kiểm tra bên trong túi xách, lực lượng công an tìm thấy giấy tờ tùy thân mang tên Tôn Huỳnh Tấn Sang nên lập tức liên hệ với người thân để xác minh.

Theo gia đình, Sang hiện là sinh viên năm thứ 3 tại một trường đại học tại TPHCM. Trước thời điểm mất tích, nam sinh có biểu hiện căng thẳng, lo âu về việc học tập và cuộc sống. Đến ngày 4/4, Sang lái xe rời nhà rồi cắt đứt liên lạc.

"Gia đình đã tổ chức tìm kiếm dọc sông nơi phát hiện xe máy và liên hệ tất cả bạn bè, các mối quan hệ của em nhưng mọi nỗ lực đến nay vẫn bế tắc", anh Long nghẹn ngào chia sẻ.

Hiện tại, gia đình thiết tha mong cộng đồng, ai có tung tích của Sang xin báo ngay cho anh Tôn Huỳnh Long theo số: 0784.319303.