Ngày 18/12, lãnh đạo xã Cần Giuộc xác nhận vụ việc. Hai nạn nhân là em T.U.N. (11 tuổi) và N.V. (10 tuổi), cùng trú tại ấp 4 (xã Cần Giuộc).

Trước đó, ngày 15/12, gia đình trình báo hai em đi chơi cùng nhau nhưng không thấy về. Dù người thân đã tổ chức tìm kiếm và đăng tải thông tin nhờ hỗ trợ nhưng không có kết quả.

Hình ảnh hai bé gái trước khi mất tích. Ảnh: MĐ

Đến ngày 17/12, người dân phát hiện thi thể hai bé tại ven bờ sông Rạch Dơi.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Cần Giuộc đã phong tỏa hiện trường. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình an táng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.