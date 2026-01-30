Ngày 30/1, Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ phát hiện đôi nam nữ tử vong trong căn nhà riêng tại phường Long Hoa.

Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. Ảnh: MĐ

Lãnh đạo UBND phường Long Hoa xác nhận, chị P.T.B. (40 tuổi) và ông Đ.T.H. (khoảng 50 tuổi) được phát hiện tử vong tại căn nhà trên đường Trường Phước vào hôm qua (29/1).

Trước đó, sáng 29/1, bà V.T.N. (mẹ chị B.) nhiều lần liên lạc qua điện thoại nhưng không thấy con gái trả lời. Sau đó, bà N. cùng người thân đến kiểm tra thì thấy cửa nhà khóa trái.

Sau khi phá khóa, gia đình bàng hoàng phát hiện chị B. và ông H. đã tử vong trong phòng ngủ. Tại hiện trường, nhiều đồ đạc bị xáo trộn, xuất hiện nhiều vết máu và hai con dao.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Long Hoa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, chị B. đã ly hôn và có hai con. Ông H. được xác định có quan hệ tình cảm với chị trong thời gian gần đây.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.