Đắk Lắk:

Ngày 15/4, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Hải Sâm - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Kly xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông nhảy hồ Krông Búk Hạ.

Ông Sâm cho biết, nạn nhân được xác định là anh P.Q.D. (SN 1998, trú xã Ea Phê). Hiện chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể anh D. cho gia đình lo hậu sự.

Khu vực anh D. nhảy xuống hồ. Ảnh: HS

Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, một người dân trong lúc đi tập thể dục tại khu vực bờ đập xả nước hồ Krông Búk Hạ (xã Ea Kly) đã phát hiện anh D. nhảy xuống gần cửa xả, nơi có mực nước sâu khoảng 5m.

Người này hô hoán và nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Kly có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ đã rà soát khu vực cửa xả. Đến khoảng 9h cùng ngày, thi thể anh D. được tìm thấy và đưa lên bờ. Tại hiện trường, công an phát hiện một xe ô tô mang BKS 47A - 405..., bên trong có điện thoại và giấy tờ tùy thân của anh D.

Theo bố mẹ anh D., thời gian gần đây con trai có biểu hiện buồn chán, suy sụp sau khi ly hôn vợ. Khoảng 5h cùng ngày, anh D. điều khiển xe ô tô rời nhà cho đến khi xảy ra sự việc đau lòng nói trên.