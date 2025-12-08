Ngày 8/12, theo thông tin từ Bộ Công an, Công an phường Bạch Đằng (TP Hải Phòng) vừa ngăn chặn thành công một người phụ nữ và con có ý định nhảy sông tự tử.

Cụ thể, vào khoảng 0h15 cùng ngày, Tổ Tuần tra của Công an phường Bạch Đằng trong khi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự đã phát hiện một phụ nữ và một trẻ em đứng trên lan can cầu Xi Măng (phường Bạch Đằng), bên cạnh có xe máy đổ nghiêng. Tay của người phụ nữ và cháu bé buộc bằng dây màu xanh.

Nhận thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng, Tổ tuần tra đã nhanh chóng tiến đến, kịp thời giữ người phụ nữ và cháu bé lại.

Công an phường Bạch Đằng kịp thời ngăn chặn chị T.T.L. và con tự tử. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Sau khi được động viên, người phụ nữ cho biết tên là T.T.L. (26 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng) cùng con là cháu N.P.B.A. (4 tuổi).

Chồng chị L. mới mất cách đây khoảng 3 tháng. Biến cố này tác động lớn đến tâm lý khiến chị suy nghĩ tiêu cực, đi đến cầu Xi Măng để nhảy xuống sông tự tử.

Tay mẹ con chị L. buộc dây màu xanh. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Sau khi được Tổ công tác động viên, thuyết phục ổn định lại tâm lý, chị T.T.L. đã nhận thức lại hành vi tiêu cực của bản thân và cam đoan không làm điều dại dột.

Ngay trong đêm, Công an phường Bạch Đằng đã liên hệ gia đình, thân nhân đến đón hai mẹ con chị L. về.

Bắt khẩn cấp thanh niên ôm hai con nhỏ nhảy cầu tự tử Từ mâu thuẫn gia đình, một thanh niên 27 tuổi ở Quảng Ngãi đã ôm hai con nhỏ nhảy cầu, khiến bé gái 2 tuổi tử vong.

Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy mạnh trong căn hộ chung cư ở TPHCM Thi thể một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy mạnh được phát hiện trong phòng vệ sinh của căn hộ chung cư ở TPHCM. Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.