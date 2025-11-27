Sáng 27/11, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Văn Tin (SN 1998, trú thôn Điện An 4, xã Tư Nghĩa) để điều tra dấu hiệu tội giết người. Tin là người đã ôm hai con ruột nhảy từ cầu đường sắt Trường Xuân xuống sông Trà Khúc khiến bé gái 2 tuổi tử vong.

Trước đó, Tin ôm hai con là bé trai V.V.T. (SN 2019) và bé gái V.N.M.A. (SN 2023) nhảy xuống đoạn sông Trà Khúc chảy qua thôn Trường Xuân (xã Sơn Tịnh). Người dân phát hiện, kịp thời ứng cứu và đưa cả ba lên bờ. Tuy nhiên, bé gái 2 tuổi đã tử vong, còn bé trai 6 tuổi bị thương, đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi.

Đối tượng Võ Văn Tin tại cơ quan công an. Ảnh: N.X

Theo cơ quan công an, trước đây Tin cùng vợ là chị B.T.T. (SN 1993, trú xã Bình Giã, TPHCM) và hai con sinh sống, làm việc tại tỉnh Đồng Nai. Khoảng hai tháng trước, do mâu thuẫn gia đình, Tin đưa hai con về quê ở thôn Điện An 4, sống cùng cha mẹ và làm việc tại một nhà máy nước đá ở thôn Thanh Hà (xã Tư Nghĩa).

Thời gian gần đây, Tin có biểu hiện buồn bã vì chuyện gia đình. Trước đó, người này từng đưa hai con đến khu vực cầu Cổ Lũy (xã An Phú) với ý định tự tử nhưng bất thành.

Sáng 27/11, Tin chở con gái 2 tuổi đến trường tiểu học để xin cho con trai 6 tuổi (đang học lớp 1) về sớm. Đến khoảng 10h30, địa phương nhận tin báo về vụ việc đau lòng xảy ra tại cầu đường sắt Trường Xuân.

Chiều cùng ngày, chính quyền xã Tư Nghĩa đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho bé gái, đồng thời động viên bé trai đang điều trị tại bệnh viện.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.