Ông Tống, 57 tuổi, người Đài Loan (Trung Quốc) sang Hạ Môn (Phúc Kiến, Trung Quốc) làm việc và sống một mình đã nhiều năm. Ngày 8/11, ông được phát hiện tử vong trong phòng trọ. Thi thể được tìm thấy sau 6 ngày và đã được chuyển vào nhà tang lễ để bảo quản.

Một người bạn của ông đã liên hệ quỹ Happy heaven - một tổ chức chuyên hỗ trợ công dân Đài Loan qua đời ở đại lục, nhờ giúp tìm thân nhân. Sau khi xác minh thông tin, quỹ đã liên lạc được với con trai của ông Tống đang sống ở Đài Loan.

Ông Tống đột tử ở Hạ Môn (Phúc Kiến, Trung Quốc)

Tuy nhiên, người con cho biết, anh đã mất liên lạc với cha từ 23 năm trước - khi cha mẹ ly hôn. Người này lạnh lùng nói “không muốn sang Trung Quốc xử lý hậu sự”, đồng thời từ chối ký giấy ủy quyền để quỹ đứng ra lo liệu.

Theo quy định, giấy ủy quyền này chỉ được ký bởi người thuộc hàng trực hệ, người có quyền quyết định việc hỏa táng, hồi hương hoặc an táng. Vì thế, khi con trai không ký giấy, thi thể của ông Tống bị “mắc kẹt”, không thể thực hiện thủ tục gì thêm.

Trong thời gian chờ đợi, thi thể tiếp tục được bảo quản lạnh với chi phí ngày càng tăng. Nhà tang lễ địa phương cũng không thể tự ý xử lý nếu không có thân nhân ký xác nhận. Trường hợp gia đình kiên quyết từ chối, sau thời gian quy định, chính quyền sở tại buộc phải xử lý thi thể theo diện “vô thừa nhận”.

Sự việc khiến dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến. Có người cho rằng con trai từ chối vì người cha thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, bạn bè của ông Tống lại phủ nhận.

Căn phòng nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Trang Liberty Times dẫn, một người bạn thân của ông Tống tiết lộ, từ năm 2005, dù hai cha con không còn quan hệ gần gũi, ông Tống vẫn đều đặn gửi hàng chục nghìn nhân dân tệ mỗi tháng cho vợ cũ để đóng học phí và phụ cấp sinh hoạt cho con. Ông chỉ tạm ngừng gửi những năm gần đây vì lí do cá nhân.

Ông Tống sống một mình ở Hạ Môn, không tái hôn mà luôn giữ ảnh gia đình (vợ cũ và con trai) trên bàn. Bạn bè từng thấy ông “nhìn ảnh mà rưng rưng”.

“Ông ấy không hề bỏ bê con, chỉ là hai cha con đã không tìm lại được tiếng nói chung”, người này nói.

Hiện các tổ chức thiện nguyện vẫn đang cố gắng thuyết phục gia đình, đồng thời liên hệ cơ quan chức năng hai bên để tìm hướng giải quyết, nhằm không để một người xa xứ kết thúc cuộc đời “trong lạnh lẽo và lặng thinh”.