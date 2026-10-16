TRUNG QUỐC - Cặp đôi cùng họ tên, quê quán, cùng làm việc trong ngành hàng không nên duyên vợ chồng, khách mời tưởng ghi nhầm thông tin đám cưới.

Cô dâu chú rể cùng họ tên trong đám cưới gây chú ý. Ảnh: Sohu

Đám cưới hôm 6/10 của cặp đôi cùng tên là Zhu Xiaocong tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Chú rể 33 tuổi và cô dâu 28 tuổi không chỉ cùng tên, cách viết bằng chữ Hán cũng hoàn toàn trùng khớp. Cả hai đều đến từ Chiết Giang, cùng làm việc trong ngành hàng không. Người vợ là tiếp viên hàng không, trong khi người chồng làm công việc liên quan đến an toàn hàng không.

Cô dâu cho biết, một số khách mời chưa biết chồng cô nên cho rằng đơn vị tổ chức tiệc cưới ghi nhầm thông tin.

Tuy nhiên, khi biết đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mọi người đều bất ngờ và cho rằng cặp đôi sinh ra là để dành cho nhau.

Cặp đôi cùng họ tên, cùng cách viết bằng tiếng Hán. Ảnh: SCMP

Hai người gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2016 khi cùng tham gia một hội chợ việc làm. Khi người phỏng vấn gọi tên “Zhu Xiaocong”, cả hai cùng đứng dậy.

Lúc đó, họ chỉ đơn giản nghĩ rằng mình tình cờ gặp một người trùng tên, không ngờ sau này lại trở thành vợ chồng.

Mối duyên của họ được nối lại nhờ một người đồng nghiệp của người chồng, đồng thời là bạn học của người vợ. Nhận ra sự trùng hợp thú vị, người này đã giới thiệu hai người với nhau. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào năm 2019. Tháng 5/2026, họ đăng ký kết hôn và mới đây đã tổ chức đám cưới, theo SCMP.

Vì họ tên giống nhau, cặp đôi gặp phải một số rắc rối ngoài dự kiến. Khi làm thủ tục đăng ký kết hôn và xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, hệ thống máy tính không thể tự động xử lý thông tin của hai người. Nhân viên phải nhập dữ liệu thủ công, khiến quá trình làm thủ tục mất thêm thời gian.

Người vợ cho biết, trước đây, mỗi khi bạn bè gọi “Xiaocong”, cả hai thường cùng lên tiếng đáp lại. Do vậy, để tránh nhầm lẫn, họ quyết định sử dụng biệt danh riêng. Người chồng được gọi là “Da Cong” (nghĩa là: Cong lớn), còn người vợ là “Xiao Cong” (nghĩa là: Cong nhỏ).

Câu chuyện lan truyền thu hút sự chú ý của người dùng mạng. Một số ý kiến đề xuất cặp đôi đặt tên con trong tương lai là “Zhu Xiaocong” hoặc “Congcong”, như một cách kết hợp tên của cả cha và mẹ.