Anh P.H.P (40 tuổi, trú tại Hà Nội) được gia đình đưa vào Bệnh viện 198 cấp cứu chiều 18/5. Khi đó, bệnh nhân còn tỉnh táo, có dấu hiệu vật vã, chẩn đoán ban đầu là nhồi máu cơ tim cấp.

Sau vài phút nhập viện, anh bất ngờ rơi vào tình trạng co giật, rung thất, ngừng tuần hoàn, tiên lượng bệnh nguy kịch, nguy cơ tử vong cao.

Theo người nhà, sau khi đi bơi về, anh P. bất ngờ đau ngực trái dữ dội, khó thở, vã mồ hôi nên gia đình gọi xe cấp cứu 115 chuyển vào bệnh viện.

Các bác sĩ can thiệp ECMO để cứu sống bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Ngay lập tức, các bác sĩ trực thực hiện biện pháp hồi sinh tim phổi nâng cao, ép tim, sốc điện, sử dụng thuốc vận mạch và chống loạn nhịp. Trong gần 60 phút, bệnh nhân liên tục rơi vào các cơn block nhĩ thất cao độ, rung thất và ngừng tim.

Sau đó, anh P. được chuyển đến phòng can thiệp, ghi nhận tắc hoàn toàn động mạch vành và có huyết khối đoạn xa. Ê-kíp can thiệp đã nhanh chóng đặt stent tái thông mạch máu và hút huyết khối. Ngay trong lúc can thiệp, bệnh nhân tiếp tục xuất hiện rung thất và ngừng tim thêm 2 lần, buộc phải sốc điện cấp cứu, đặt máy tạo nhịp dự phòng. Người đàn ông này sốc tim nặng, phụ thuộc liều cao 3 loại vận mạch.

Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Nam Phong, Trưởng Khoa Điều trị tích cực và Chống độc chỉ định triển khai hệ thống hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể VA-ECMO (tim phổi nhân tạo) nhưng người bệnh vẫn hôn mê sâu.

Hai ngày sau, anh P. có tín hiệu hồi phục, tỉnh táo, không cần phụ thuộc sự hỗ trợ của máy tim phổi nhân tạo, bỏ máy thở, rút ống nội khí quản thành công.

Sau hơn 10 ngày nằm viện, bệnh nhân khỏe mạnh hoàn toàn, được xuất viện và theo dõi, thăm khám định kỳ, duy trì thuốc uống theo đơn của bác sĩ tim mạch.

Các bác sĩ khuyến cáo, để ngăn ngừa nhồi máu cơ tim, người dân cần tuân thủ chế độ sống lành mạnh và tập luyện thể dục, kiểm soát cân nặng, bỏ thuốc lá, hạn chế sử dụng rượu bia, tuyệt đối không nên chủ quan, khám sức khỏe định kỳ, tầm soát những nguy cơ như rối loạn đường máu, mỡ máu, bệnh tăng huyết áp...