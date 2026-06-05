Đoạn video ghi lại cảnh tượng trăn nấp gầm giường ở Khánh Hòa thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng mới đây.

Video ghi lại cảnh tượng trăn nấp gầm giường lúc nửa đêm. Nguồn: NVCC

Người đăng tải đoạn video là anh Hoàng Phú (SN 1992), hiện công tác tại tỉnh Khánh Hòa.

Anh Phú chia sẻ với PV VietNamNet, sự việc xảy ra vào lúc 1h ngày 4/6 vừa qua, ngay tại nhà ở của cơ quan anh tại tỉnh Khánh Hòa.

“Khoảng 1h sáng, khi mấy anh em đi gác về thì thấy có tiếng động lạ ở gầm giường. Chúng tôi kiểm tra thì phát hiện ra một con trăn lớn đang cuộn tròn ở đó.

Thì ra, lúc mấy anh em bật điện, con trăn giật mình quậy vào thành giường nên phát ra âm thanh ấy”, anh Phú kể.

Khoảnh khắc phát hiện con trăn cuộn tròn dưới gầm giường, anh Phú có chút giật mình. Tuy nhiên, anh cùng mọi người đã được huấn luyện phân biệt các loại rắn độc hoặc không độc phòng trường hợp rắn cắn nên sớm lấy lại bình tĩnh.

Theo tìm hiểu của anh Phú, đây là một cá thể trăn gấm, loài động vật hoang dã quý hiếm được bảo vệ. Con trăn dài khoảng 3m, chưa xác định được trọng lượng.

Ngay sau đó, anh Phú cùng một số người trong khu vực đã tìm cách xua đuổi con trăn ra khỏi phòng và khuôn viên nơi ở. Do khu vực này nằm gần rừng nên sau khi rời khỏi khuôn viên, con trăn đã bò lên cây rồi quay trở lại rừng.

“Nhiều người thường nhầm loài trăn này với rắn nưa hoặc một số loài rắn độc nên khi bắt gặp thường tìm cách tiêu diệt.

Khi gặp loại động vật được bảo vệ chúng ta nên báo cho cơ quan chức năng để tìm hướng giải quyết”, anh Phú chia sẻ.