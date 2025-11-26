Đoạn video ghi lại cảnh tượng rắn độc bò vào phòng ngủ ở TPHCM thu hút 1,4 triệu lượt xem trên TikTok chỉ sau 1 ngày đăng tải.

Khoảnh khắc rắn độc bò vào phòng khi gia đình đang say ngủ

Theo hình ảnh camera ghi lại, con rắn có khoang đen, vàng dài gần 2m bò vào phòng trong lúc 3 thành viên trong gia đình (gồm cả người già và trẻ nhỏ) đang ngủ say. Rắn độc tiến sát mép đệm, vòng qua kệ để đồ và tiếp tục bò quanh phòng.

Ở khoảnh khắc sau đó, người phụ nữ bất ngờ tỉnh dậy và nhận ra có rắn bò vào phòng. Thay vì la hét, chị nhanh chóng lùi lại, gọi người thân bảo vệ đứa trẻ và xử lý con rắn.

Tình huống nguy hiểm khiến người xem “thót tim”. Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận phán đoán về loài rắn độc: “Đây là rắn cạp nong, 1 loài rắn cực độc. Nếu không phát hiện kịp thời thì không dám lường trước hậu quả”; “Xem video xong vội bật dậy kiểm tra giường chiếu, phòng ốc. Bởi vậy, nhà cửa lúc nào cũng phải sạch sẽ, thông thoáng”...

Chị Thu Nhân (SN 1998, xã Hiệp Phước, TPHCM) xác nhận với PV VietNamNet, tình huống trên xảy ra tại nhà riêng của chị vào lúc rạng sáng ngày 24/11 vừa qua.

Chị cho hay, vợ chồng chị vừa sửa sang lại căn nhà và dọn vào ở khoảng 1 tháng trước. Không gian xung quanh thông thoáng, đồ đạc trong nhà không quá nhiều.

Đêm đó, chị cùng mẹ ruột và con trai 1 tuổi ngủ trong phòng. Chồng chị cùng anh trai ngủ ở bên ngoài.

Gần 4h, chị chợt tỉnh giấc thì thấy trước mắt có vật thể lạ. Tuy nhiên, do mắt cận nên phải nhìn đến lần thứ 2 chị mới nhận ra đó là con rắn.

Khi phát hiện rắn bò vào phòng, chị vô cùng hoảng hốt nhưng không dám la hét vì sợ rắn quay sang tấn công. Chị nhanh chóng ngồi dậy, lùi lại, đánh thức mẹ bế cháu lên, rồi gọi điện cho chồng và anh trai vào xử lý con rắn.

“Con rắn đó dài gần 2m, là rắn cạp nong, một loài rắn cực độc. Cũng may, tôi có thói quen tỉnh dậy kiểm tra con nhỏ mỗi đêm nên mới kịp thời phát hiện, nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, chị Nhân chia sẻ.

Chị cho biết thêm, phòng ngủ của chị không có cửa sổ, không có nhà vệ sinh khép kín, cũng không có cửa thông gió, chỉ có cửa chính nhưng đêm đó đã được khóa trái kỹ càng. Cho đến giờ, chị vẫn không biết rắn độc bò vào phòng bằng cách nào.

“Tôi xem lại camera, thấy cảnh con rắn bò quanh phòng thì càng hoảng sợ hơn. Tôi xem đi xem lại vẫn chưa biết nó chui vào phòng bằng cách nào.

Gia đình tôi đang nghĩ đến tình huống con rắn đã ở trong phòng từ trước đó”, chị Nhân chia sẻ.

Căn nhà của chị Nhân ở khu vực đông dân cư, xung quanh không có bụi rậm. Nhà cửa cũng được vợ chồng chị dọn dẹp sạch sẽ, thông thoáng. Do vậy, việc có rắn độc bò vào phòng khiến chị rất bất ngờ.

Sau tình huống nguy hiểm này, chị càng cẩn thận hơn trong việc kiểm tra phòng ốc và nhà cửa trước khi ngủ.

“Gia đình tôi nhắc nhở nhau phải thường xuyên dọn dẹp, vứt bỏ những vật dụng không dùng đến để giữ cho nhà thông thoáng. Trước khi đi ngủ phải kiểm tra phòng ốc, đóng cửa kỹ càng.

Ngoài ra, tôi mua thêm chai xịt khử mùi để phòng ngủ, giường chiếu bớt vương mùi sữa bởi tôi nghe nói, rắn thích mùi sữa”, chị Nhân nói.

Rắn cạp nong là loài rắn cực độc. Đặc điểm nhận dạng của loài rắn này là cơ thể có các khoang màu đen và vàng xen kẽ nhau, sống lưng gồ cao và phần đuôi tròn, không nhọn. Loài rắn này có tập tính sống đơn độc và thường hoạt động về đêm.