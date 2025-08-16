Người bệnh 44 tuổi nhập viện với biểu hiện bất thường là dịch giống mủ rỉ ra dưới núm vú phải. Ông không hề có các triệu chứng điển hình liên quan đến chấn thương ngực như đau, khó thở, ho hay sốt. Khi kiểm tra, các dấu hiệu sinh tồn của nam bệnh nhân hoàn toàn bình thường, khiến các bác sĩ bối rối trong việc xác định nguyên nhân.

Người đàn ông cho biết từng bị chém nhiều nhát vào mặt, lưng, ngực và bụng trong cuộc ẩu đả gần một thập kỷ trước. Ông khẳng định thời điểm đó đã được điều trị y tế và cuộc sống thường ngày “không có gì đặc biệt”, cho đến khi nhận thấy dịch mủ bất thường dưới núm vú.

Lưỡi dao tồn tại trong cơ thể bệnh nhân suốt 8 năm. Ảnh: Surgical Case Reports

Các bác sĩ chỉ tìm ra lời giải khi tiến hành chụp X-quang ngực. Hình ảnh cho thấy lưỡi dao lớn cắm sâu từ phía xương bả vai phải, nhưng may mắn không gây tổn thương cho tim, phổi hay các mạch máu lớn. Đây là điều khiến đội ngũ y tế vô cùng kinh ngạc, bởi nếu lệch vài milimet, dị vật có thể gây tử vong ngay lập tức.

Trong ca phẫu thuật sau đó, các bác sĩ đã cẩn trọng rút lưỡi dao và đồng thời dẫn lưu ổ mủ hình thành do mô hoại tử quanh dị vật. Bệnh nhân được chăm sóc tích cực trong vòng 24 giờ sau mổ, rồi chuyển sang khoa thường để theo dõi thêm 10 ngày. Hiện sức khỏe của ông đã hồi phục, không ghi nhận biến chứng nào trong các lần tái khám.

Trường hợp hi hữu này được công bố trên tạp chí Surgical Case Reports vào tháng trước. Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Quốc gia Muhimbili - một trong những cơ sở y tế lớn nhất của Tanzania.

Các chuyên gia cho hay, đây không phải trường hợp duy nhất khi dị vật tồn tại nhiều năm trong cơ thể mà không gây triệu chứng rõ rệt. Trong lịch sử y khoa, từng ghi nhận hàng loạt ca bệnh tương tự khiến giới bác sĩ kinh ngạc.

Tại Iran, một nam bệnh nhân 62 tuổi phát hiện miếng gạc phẫu thuật bị bỏ quên trong lồng ngực suốt 47 năm. Người này từng phẫu thuật điều trị lao phổi từ năm 1975 và sống bình thường cho đến năm 2022, khi xuất hiện lỗ dò có mủ ở vết mổ cũ. Sau khi chẩn đoán, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật lấy dị vật ra, chấm dứt gần nửa thế kỷ tồn tại trong cơ thể.

Cũng trong năm 2022, một người đàn ông khoảng 50 tuổi được phát hiện có viên đạn mắc trong phổi trái gần một thập kỷ. Trường hợp này chỉ được phát hiện nhờ kiểm tra sức khỏe định kỳ. Các bác sĩ sau đó đã tiến hành phẫu thuật lấy dị vật và bệnh nhân hồi phục tốt.

Năm 2023, các bác sĩ phát hiện dị vật kim loại tồn tại trong xương chậu một bệnh nhân suốt 13 năm sau ca phẫu thuật trước đó. Người bệnh chỉ đến viện khi xuất hiện những cơn đau nhói vùng chậu. Hình ảnh chẩn đoán cho thấy dị vật nằm sâu bên trong, buộc phải thực hiện nội soi để loại bỏ.