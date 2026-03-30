Trưa 30/3, ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) đã đến nhà trao giấy khen, biểu dương ông Lê Công Quang (SN 1969, trú tổ 45) vì hành động dũng cảm cứu hai trẻ nhỏ bị đuối nước tại bãi biển Nam Ô.

Tại đây, lãnh đạo phường ghi nhận và đánh giá cao tinh thần không ngại hiểm nguy của ông Quang khi kịp thời lao xuống biển cứu người trong tình huống khẩn cấp. Đây được xem là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, cần được lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân (giữa) đến trao giấy khen, biểu dương ông Lê Công Quang.

Chia sẻ về sự việc, ông Quang cho biết khoảng 13h30 ngày 29/3, sau khi vừa tắm biển xong và lên bờ, ông nghe cháu ngoại tri hô có hai trẻ gặp nạn. Quan sát thấy các cháu bị sóng cuốn ra xa gần 60m, ông lập tức lao xuống biển ứng cứu.

“Lúc đó tôi cũng hoảng nhưng chỉ nghĩ làm sao đưa được các cháu vào bờ nhanh nhất, không kịp đắn đo gì”, ông Quang kể.

Ông Lê Công Quang kể lại sự việc.

Nhờ kinh nghiệm bơi lội từ nhỏ ở vùng biển Nam Ô, ông Quang đã tiếp cận và lần lượt đưa được cả hai cháu vào bờ an toàn.

Sau đó, ông nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho một cháu, đồng thời hô hoán mọi người hỗ trợ sơ cứu cháu còn lại và gọi xe cấp cứu. Khi ô tô cứu thương đến, ông tiếp tục theo xe đưa các cháu vào Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

Hai nạn nhân đuối nước được xác định là N.X.P. (SN 2019) và T.A. (SN 2022), cùng trú tại khu chung cư gần bãi biển Nam Ô.

Bãi biển Nam Ô

Chị N.N.H.T. (mẹ cháu P.) cho biết, hai cháu P. và A. là hàng xóm trong khu chung cư. Khoảng 11h ngày 29/3, gia đình chuẩn bị ăn trưa nhưng không thấy cháu P. nên tá hỏa đi tìm.

“Đến đầu giờ chiều, tôi nhận được tin hai cháu đạp xe ra bãi biển Nam Ô chơi và đuối nước, đã được đưa đi cấp cứu”, chị T. kể.

Theo gia đình nạn nhân, sau khi được cấp cứu, cháu P. dần hồi tỉnh nhưng vẫn còn hoảng loạn, trong khi đó cháu A. bị nặng hơn, đang tiếp tục điều trị.

“Gia đình vô cùng biết ơn anh Quang đã kịp thời cứu hai cháu. Nếu không có anh ấy, không biết chuyện gì sẽ còn xảy ra”, chị T. xúc động chia sẻ.