Sống thực vật vì đuối nước

Ngày 28/2, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc một bé gái 3 tuổi tự đi lại sau nhiều tháng sống thực vật vì đuối nước. Hình ảnh em bé bước đi vững vàng khiến nhiều người xúc động, gọi đó là “lần sinh ra thứ hai”.

Bệnh nhi là T.Q.M (3 tuổi) trú tại tỉnh Thái Nguyên. Trước đó, ngày 25/10/2025, bé M. bị đuối nước khoảng 20 phút dưới ao. Khi được phát hiện, trẻ nằm úp mặt trên mặt nước, môi tím, da nhợt nhạt. Gia đình tiến hành sơ cứu tại chỗ trong 15-20 phút nhưng bé không có phản ứng nên đưa đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), tình trạng của bé được đánh giá rất nặng, tiên lượng tử vong cao. Gia đình từng được tư vấn về khả năng ngừng thở máy để đưa trẻ về nhà. Tuy nhiên, đến ngày thứ 6, bé bất ngờ mở mắt và có cử động chân. Sau đó, trẻ dần cai được máy thở và qua cơn nguy kịch.

Dù vậy, di chứng để lại rất nặng nề. Não của trẻ thiếu oxy nghiêm trọng, liệt tứ chi, suy giảm nhận thức, mất hoàn toàn vận động thô, không nói, không khóc, không phản ứng với môi trường xung quanh. Các bác sĩ tiên lượng trẻ bại não hoặc sống thực vật kéo dài.

3 tháng hồi sinh

Giữa tháng 11/2025, gia đình đưa bé đến một bệnh viện khác ở phường Từ Liêm (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Tại thời điểm nhập viện, trẻ khí sắc kém, không có tương tác, tay nặng hơn chân, tay phải nặng hơn tay trái, đầu ngửa ra sau, tăng phản xạ gân xương tay phải, “đặt đâu nằm đó”.

Bé M. được hồi sinh sau khi sống thực vật, bại não. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ đã xây dựng phác đồ điều trị kết hợp oxy cao áp và phục hồi chức năng tích cực.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Văn Hào - Trưởng khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng (người điều trị trực tiếp cho trẻ) chia sẻ, bé M. được thở 100% oxy tinh khiết trong môi trường áp suất cao đồng thời tập phục hồi chức năng.

Sau 10 ngày điều trị, bé bắt đầu có phản xạ với âm thanh. Sau khoảng 14 ngày (4 buổi oxy cao áp), trẻ có thể nâng đầu và một phần thân mình trong khoảng 3 phút.

Đến ngày 7/1, bé có thể ngồi vững, buông một tay khi ngồi, đứng trong thời gian ngắn khi có trợ giúp. Trẻ biết biểu đạt nhu cầu cá nhân như đói, khát, muốn đi vệ sinh và nói được nhiều từ hơn.

Ngày 21/1, bé có thể vịn đứng vững, giao tiếp tốt, nói câu dài, mức độ gần tương đương trước tai nạn, thị giác cải thiện rõ rệt, khả năng điều hướng mắt tốt hơn.

Đến 24/2, sau 3 tháng điều trị, bé đã có thể tự đi lại, giao tiếp tốt và nhận thức gần như bình thường.

Bác sĩ Hào cho biết, y văn thế giới và Việt Nam đã ghi nhận một số trường hợp cải thiện khi áp dụng liệu pháp oxy cao áp cho bệnh nhân tổn thương não do thiếu oxy, bao gồm cả những ca hôn mê sâu hoặc sống thực vật. Tuy nhiên, số lượng báo cáo còn hạn chế, đặc biệt ở nhóm bệnh nhi và tiên lượng phục hồi nhìn chung vẫn rất dè dặt.

Theo bác sĩ Hào, tổn thương não do thiếu oxy không đồng nghĩa với việc toàn bộ tế bào thần kinh đã hoại tử hoàn toàn. Trong nhiều trường hợp vẫn tồn tại vùng “tranh tối tranh sáng” - những tế bào thần kinh bị ức chế chức năng nhưng chưa chết hẳn. Liệu pháp oxy cao áp giúp tăng lượng oxy hòa tan trong huyết tương, cải thiện tưới máu mô não, giảm phù nề và tạo điều kiện để các tế bào còn khả năng hồi phục được “kích hoạt” trở lại.

Một yếu tố quan trọng khác là bệnh nhi còn nhỏ tuổi. Não bộ trẻ em có tính mềm dẻo thần kinh cao hơn người trưởng thành, nghĩa là khả năng tái tổ chức và phục hồi chức năng tốt hơn nếu được can thiệp đúng thời điểm, đúng phác đồ.

Những ca bệnh chứng minh 'tay nghề' bác sĩ Việt đã lên tầm cao mới Trong thời gian gần đây, các bác sĩ Việt Nam đang dần làm chủ nhiều công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân.

Nữ bác sĩ hơn 10 năm ở lằn ranh ‘đau thương, hạnh phúc’ TS.BS Dư Thị Ngọc Thu chia sẻ về hành trình hơn 10 năm đi "hỏi xin" mô - tạng, có lúc là sự tiễn biệt với người này nhưng ít phút sau lại là tiếng reo vui “trái tim đập lại rồi” khi hồi sinh một cơ thể khác.