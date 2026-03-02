Sự cố xảy ra tại bể bơi trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng vào sáng 1/3. Phát hiện vụ việc, bác sĩ Đinh Quỳnh Hương - công tác tại Trung tâm Tiêu hóa Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), đồng thời là khách lưu trú tại khu nghỉ thời điểm đó đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ. Bác sĩ Hương đã kịp thời thực hiện các thao tác sơ cứu, giúp cháu bé vượt qua tình huống nguy hiểm.

Thời gian qua, Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã chỉ đạo triển khai đào tạo bắt buộc kỹ năng cấp cứu ngừng tuần hoàn cho toàn bộ nhân viên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

Theo các chuyên gia, hồi sinh tim phổi (CPR) cơ bản là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong cấp cứu ngừng tuần hoàn, cần được thực hiện ngay để duy trì tuần hoàn và cung cấp oxy cho não cũng như các cơ quan khác của bệnh nhân, trong khi chờ đội cấp cứu chuyên nghiệp.

Quy trình sơ cứu ban đầu yêu cầu người tham gia sơ cứu phải đảm bảo an toàn hiện trường, nhanh chóng quan sát các nguy cơ như cháy nổ, nguồn điện, khí độc hoặc yếu tố gây nguy hiểm khác.

Tiếp đó, người dân cần đánh giá tình trạng nạn nhân bằng cách gọi hỏi lớn, kích thích phản ứng, quan sát lồng ngực và toàn thân để xác định họ còn thở và có cử động hay không.

Sau khi xác định an toàn, người sơ cứu cần phân loại tình huống:

- Nếu nạn nhân còn tỉnh táo: đưa về tư thế thoải mái nhất để theo dõi và trấn an.

- Nếu nạn nhân bất tỉnh nhưng còn thở và còn mạch: đặt ở tư thế nằm nghiêng an toàn (nếu không nghi ngờ chấn thương cột sống) để bảo vệ đường thở.

- Nếu nạn nhân bất tỉnh, ngừng thở và không bắt được mạch: phải lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi cơ bản theo đúng quy trình, đồng thời gọi hỗ trợ y tế khẩn cấp.

