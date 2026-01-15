Mới đây, một chủ tiệm sửa lò vi sóng đăng lên mạng xã hội nội dung: "Một chiếc lò vi sóng cũ, chi phí sửa còn cao hơn cả giá mua một cái mới nhưng người đàn ông này nhất định sửa. Vậy lý do là gì?".

Câu chuyện phía sau khiến nhiều người xúc động. Theo ông Trình, chủ nhân của chiếc lò vi sóng, đó không phải là chiếc lò vi sóng thông thường mà là kỷ niệm gắn bó với gia đình, tình cảm vợ chồng của ông, theo QQ.

Ông Trình mang lò vi sóng đi sửa. Ảnh: QQ

Năm 1994, Trình Tiểu Hoa, 19 tuổi, rời quê Toại Xương lên Hàng Châu mưu sinh, cuộc sống chật vật, tương lai mờ mịt. Bước ngoặt đến ở tuổi 22, khi Trình Tiểu Hoa gặp cô gái tên Ngô Nguyệt Hoa. Vài câu chuyện, vài lần giúp đỡ, tình cảm của họ nảy nở.

Năm 1997, họ kết hôn trong cảnh tay trắng: không ảnh cưới, nhà đi thuê, còn mang nợ. Của hồi môn Ngô Nguyệt Hoa mang theo là hơn 300 cây óc chó giống, do cha và em trai trồng ở quê. Họ cùng nhau trồng những cây óc chó đó.

Sau cưới, Trình Tiểu Hoa bươn chải bên ngoài, còn vợ lặng lẽ làm hậu phương. Bà tự học máy tính, vẽ thiết kế, trở thành trợ thủ đắc lực cho chồng.

Thay vợ chăm các con. Ảnh: QQ

Năm 2011, họ mua được căn nhà đầu tiên ở Hàng Châu. Cũng năm đó, đứa con thứ hai của họ chào đời. Trong căn bếp mới, Ngô Nguyệt Hoa chọn mua một chiếc lò vi sóng cảm ứng giá hơn 2.000 tệ (hơn 7,5 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại). “Suốt nhiều năm hôn nhân, cô ấy chưa từng để tôi vào bếp", Trình Tiểu Hoa nói, giọng đầy biết ơn.

Cuộc sống cứ thế trôi qua bình dị. Con lớn của họ sắp tốt nghiệp đại học, con nhỏ chuẩn bị thi chuyển cấp. Hai vợ chồng âm thầm dự tính, năm 2026, khi con cái đã qua những cột mốc quan trọng, họ sẽ đổi xe, đi du lịch, bù đắp quãng thời gian riêng còn dang dở.

Tháng 9/2025, họ cùng về quê thu hoạch óc chó. Ngô Nguyệt Hoa vui mừng viết trên mạng xã hội: “Năm nay được mùa nhất”. Trở lại Hàng Châu, bà Ngô còn ra vườn rau xới đất. Ít ngày sau, bà thấy mệt, tưởng bệnh dạ dày cũ tái phát nhưng không ngờ lâm trọng bệnh không qua khỏi. Bà đã qua đời vào ngày 5/9/2025.

Ảnh ông Trình và vợ hồi trẻ. Ảnh: QQ

Căn bếp bỗng lặng im, kế hoạch tương lai tan vỡ. Người đàn ông gần 30 năm chỉ việc ngồi vào bàn ăn, giờ lần đầu vụng về đeo tạp dề, học nấu ăn qua điện thoại, thức dậy từ 5h30. Khi nhìn vào chiếc lò vi sóng đã hỏng, lòng ông Trình chùng xuống. Dù nhiều nút đã không thể sử dụng nhưng ông vẫn không muốn bỏ đi.

Ông quyết định sửa nó bởi đó là ký ức của người vợ để lại. Cuối năm 2025, ông tìm đến một tiệm sửa chữa nhỏ ở Hàng Châu. Ngày đầu năm 2026, chiếc lò được sửa xong, hoạt động trở lại.

Hôm sau, ông Trình Tiểu Hoa dùng nó hâm nóng bánh bao hàng xóm biếu, tự tay nấu bữa cơm tươm tất. Hơi nước lan tỏa, tiếng “ting” quen thuộc vang lên. Thức ăn nóng lên và căn nhà trống vắng dường như cũng ấm thêm một chút.

Nhớ thương người vợ tần tảo vì mình nhưng ông cũng hiểu rằng, bản thân phải sống vui vẻ thì vợ mới yên tâm ở thế giới bên kia.

Câu chuyện của ông Trình khiến nhiều người xúc động, để lại bình luận động viên: "Chúc ông sức khỏe, các con thành đạt. Có lẽ đó là điều mà bà Ngô mong mỏi nhất".