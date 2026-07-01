Ngày 1/7, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Mường Bú (tỉnh Sơn La) cho biết, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng phối hợp cùng các xã lân cận và gia đình để tìm kiếm một công dân 51 tuổi mất liên lạc từ chiều ngày 28/6.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người đàn ông mất liên lạc khi điều khiển thuyền trên sông Đà. Ảnh: A Minh

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 28/6, ông Lò Văn Tiếp (SN 1975, trú tại bản Pết) đi ra khỏi nhà, điều khiển thuyền cá nhân di chuyển trên sông Đà theo hướng về xã Chiềng Hoa. Sau đó, ông Tiếp hoàn toàn mất liên lạc với gia đình.

Ngay trong đêm 28/6, người thân đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện chiếc thuyền của ông Tiếp bị lật úp trên sông Đà, cách nhà khoảng 3km. Tuy nhiên, tung tích của ông Tiếp vẫn không có hành tung.

Nhiều lực lượng và các địa phương lân cận cùng tìm kiếm dọc sông Đà. Ảnh: A Minh

Ngày 29/6, sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh công cộng, đồng thời phối hợp với các địa phương lân cận dọc tuyến sông Đà và gia đình để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Đến 11h30 ngày 1/7, các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa có thêm manh mối nào về tung tích của ông Tiếp.