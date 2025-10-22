Sáng 22/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Đức Anh, Chủ tịch UBND xã Tân Pheo cho biết vụ lật thuyền trên sông Đà xảy ra vào khoảng 20h tối 21/10. Nạn nhân đang mất tích là người dân cư trú tại xã, trong khi vị trí xảy ra vụ việc thuộc địa phận xã Song Khủa, tỉnh Sơn La.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm người đàn ông mất tích trên sông Đà. Ảnh: Báo Phú Thọ

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Bùi Minh Giang (38 tuổi) điều khiển thuyền di chuyển từ bản Un về xóm Ca Lông, chở theo anh Đinh Minh Đào (39 tuổi). Khi di chuyển trên sông, thuyền bất ngờ gặp sóng to và bị lật úp. Anh Đào may mắn bám được vào phao lưới đánh cá của người dân nên thoát nạn, còn anh Bùi Minh Giang bị mất tích.

Theo ông Đức Anh, ngay sau khi nhận tin báo vụ việc, lực lượng chức năng và người dân trong vùng đã tham gia tìm kiếm xuyên đêm, nhưng đến nay chưa phát hiện tung tích của nạn nhân.

"Hoạt động tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra vụ lật thuyền có địa hình phức tạp, nước sâu, dòng chảy mạnh. Hiện tại địa phương đã huy động thêm lực lượng, phương tiện để mở rộng phạm vi tìm kiếm", ông Đức Anh nói.