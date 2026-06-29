Ngày 29/6, đại diện Công ty Cổ phần Dân Sinh (xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (cũ), nay là xã Thanh Bình, tỉnh Ninh Bình) phát đi thông báo tìm công nhân mất tích chưa rõ nguyên nhân. Người được tìm kiếm là anh Nông Văn Tuất (SN 1994, quê Cao Bằng).

Anh Tuất là lao động khuyết tật, làm việc tại xưởng sản xuất nhang xuất khẩu. Khoảng 5h10 ngày 28/6, anh Nông Tự Doanh - người ở cùng phòng với anh Tuất tại khu nhà tập thể của công ty - nhìn thấy anh Tuất đeo ba lô quần áo và đi ra cửa.

Hình ảnh anh Tuất trước khi mất liên lạc. Ảnh: Gia đình cung cấp

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, anh Doanh không thấy bạn mình trở về phòng nên trình báo lãnh đạo công ty. Nhận tin báo, ban lãnh đạo công ty huy động người tìm kiếm.

Ông Trần Ngọc Tiếp, Phó Giám đốc công ty, cho biết: “Nhóm tìm kiếm đã đến xưởng sản xuất, nút giao cao tốc Liêm Sơn, các điểm mà người dân địa phương hay lên, xuống đón xe trên cao tốc... để tìm kiếm anh Tuất.

Chúng tôi cũng liên lạc với những người mà anh Tuất có thể lui tới, gọi điện cho người nhà, trình báo cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Tuy nhiên đến nay, chúng tôi vẫn chưa có thông tin về anh Tuất. Công ty vẫn đang phối hợp với gia đình anh Tuất, cơ quan chức năng địa phương để tìm kiếm”.

Theo ông Tiếp, anh Tuất là người khuyết tật câm, điếc, thần kinh không ổn định. Tại quê nhà, anh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì vậy, công ty tạo việc làm để anh có thu nhập, phần nào tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống.

Thời gian gần đây, dù thời tiết khắc nghiệt, anh Tuất vẫn làm việc, sinh hoạt bình thường. Anh không có mâu thuẫn với bất kỳ nhân viên nào trong xưởng sản xuất và người dân sinh sống lân cận.

Cũng theo ông Tiếp, khi còn ở nhà, do thần kinh không ổn định, anh Tuất từng nhiều lần bỏ đi. Tuy nhiên, sau đó anh lại tự về nhà.

Ngoài ra, anh Tuất có sở thích đến thăm các ngôi chùa. Anh từng tiết lộ, nếu bị mắng sẽ đến chùa ở.

“Khi đi, Tuất mặc áo màu đỏ. Anh có đặc điểm nhận dạng là mặt nhỏ và gầy, cao khoảng 1m55. Công ty rất mong nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng trong việc tìm kiếm anh Tuất”, ông Tiếp thông tin thêm.

Độc giả có tin tức về anh Nông Văn Tuất (SN 1994, Vĩnh Quang, Trọng Con, Thạch An, Cao Bằng) vui lòng gọi về đường dây nóng Báo VietNamNet số điện thoại 0923.457.788. Độc giả cũng có thể để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với ông Trần Ngọc Tiếp, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dân Sinh qua số điện thoại: 0901.785.050. Chị Nông Thị Tiệp (em gái anh Tuất, xã Đông khê, Cao Bằng) qua số điện thoại: 0386.284.954.