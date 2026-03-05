VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Trung (SN 1994, ở Hà Nội) về tội Giết người. Trung có tiền sử bệnh động kinh, sử dụng ma túy từ năm 2018 và làm nghề bán bánh crepe dạo.

Khoảng 9h sáng 5/12/2024, khi bị can đang bán hàng ở xã Đình Xuyên (Hà Nội), một đối tượng (không xác định được nhân thân) đi qua hỏi Trung: “Có đập đá không em? Mua cho anh mấy trăm”.

Trung đưa cho đối tượng 200.000 đồng và nhận một gói ma túy (loại Methamphetamine) rồi cất vào túi quần. Trưa hôm đó, khi về phòng trọ ở xã Gia Lâm (Hà Nội), Trung dùng hết số ma túy đá đã mua.

Đến khoảng 23h cùng ngày, do ảnh hưởng của ma túy, Trung lấy dao rồi đi ra đường Đặng Công Chất tìm người gây sự.

Khoảng 1h15 hôm sau (6/12/2024), khi đi đến quán nước của anh Phạm Văn Đ. (SN 1970), Trung nhìn thấy 3 thanh niên (Trần Văn C., SN 2001; Đặng Khánh T., SN 2004 và Đào Hải D., SN 2001) đang ngồi ở đó.

Trung tiến đến hỏi: “Mấy anh có đánh nhau không”, rồi chém một nhát xuống mặt bàn khiến 3 thanh niên hoảng sợ, bỏ chạy.

Ảnh minh họa.

Trung đứng chửi bới một lát rồi đi về hướng đường Hà Huy Tập. Thấy vậy, 3 thanh niên quay về quán nước ngồi nói chuyện. Bất ngờ, Trung quay lại, giơ dao đuổi chém khiến 3 người tiếp tục bỏ chạy.

Anh C. chạy sau và bị Trung đuổi kịp, chém nhiều nhát lên cơ thể. Bị tấn công, nạn nhân quay người, ôm giữ Trung và vật ngã xuống đường khiến con dao văng ra. Lúc này, anh D. và anh T. quay lại hỗ trợ khống chế Trung, rồi đưa bị can đến Công an xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm (cũ) trình báo.

Anh C. sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo nội dung truy tố, anh C. không tử vong là do được đưa đi cấp cứu kịp thời. Kết luận giám định pháp y cho thấy, nạn nhân bị tổn thương cơ thể 7%.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần của Phân viện Pháp y tâm thần Bắc Miền Trung (Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Bộ Y tế). Theo kết luận giám định, Nguyễn Văn Trung mắc bệnh động kinh cơn lớn kèm rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất gây ảo giác với hội chứng nghiện.

Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bị can ở giai đoạn ngoài cơn động kinh, đủ khả năng nhận thức nhưng hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Chỉ trong giai đoạn lên cơn động kinh, Trung mới mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.