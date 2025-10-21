XEM CLIP:

Chiều 21/10, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết lực lượng cảnh sát giao thông vừa phối hợp với công an các xã Long Thuận, Bến Cầu khống chế đối tượng “ngáo đá” lái xe tải chạy lạng lách, dùng dao chống trả lực lượng làm nhiệm vụ.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng cầm dao cố thủ trên xe tải khi CSGT và công an vây bắt. Ảnh cắt từ clip.

Vào khoảng 7h5 cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Trảng Bàng nhận được thông báo khẩn cấp về việc một tài xế lái xe tải BKS 49H-023.21 với tốc độ cao, lạng lách qua nhiều tuyến đường xã Long Thuận, hướng về TPHCM.

Ngay lập tức, lực lượng CSGT truy đuổi xe tải và ra hiệu lệnh dừng phương tiện, nhưng tài xế không chấp hành mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Công an đã huy động một xe tải lớn gần đó để chặn đầu, buộc tài xế phải dừng xe.

Lúc bị vây kín 2 đầu, tài xế cầm dao cố thủ trong cabin, tỏ ra manh động và liên tục chống trả. Dù được thuyết phục, vận động nhiều lần, đối tượng vẫn không hợp tác, thậm chí dùng dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước tình huống nguy hiểm, tổ công tác gồm CSGT, Công an xã Long Thuận và Bến Cầu đã nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, khống chế và bắt giữ đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và cán bộ chiến sĩ.

Đối tượng cầm dao chống trả khi CSGT và công an tiếp cận. Ảnh cắt từ clip.

Qua kiểm tra, tài xế tên Nguyễn Thanh Tùng ( 40 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, TPHCM). Đối tượng khai bị nhiễm HIV, nhưng kết quả xét nghiệm nhanh sau đó xác định âm tính với HIV nhưng dương tính với ma túy đá.

Hiện Công an xã Long Thuận tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.