Ngày 13/12, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Đặng Hoàng Quý (SN 1987, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, khoảng 8h ngày 12/12, chị H.N. (SN 2006, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đến Công an phường Hội Phú trình báo việc bị một đối tượng lạ mặt dùng dao khống chế, cưỡng hiếp tại bãi đất trống trên đường Nguyễn Trung Trực (thuộc Tổ 3, phường Hội Phú) vào khoảng 3h sáng cùng ngày, khi đang trên đường đi giao xôi cho khách.

Đối tượng Đặng Hoàng Quý. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Công an các phường Hội Phú và Diên Hồng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, truy xét đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Đặng Hoàng Quý, đang lẩn trốn tại khu vực phường Diên Hồng.

Trước các chứng cứ thu thập được, qua đấu tranh, Đặng Hoàng Quý đã thừa nhận hành vi dùng dao khống chế, đe dọa và cưỡng hiếp chị N. tại bãi đất trống trên địa bàn phường Hội Phú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Đặng Hoàng Quý về hành vi hiếp dâm, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Đáng chú ý, cũng trong ngày 12/12, vào lúc 6h, tại khu vực Cổng Trung tâm thương mại Pleiku (phường Diên Hồng), Quý còn gây thương tích cho 2 cán bộ Công an phường Diên Hồng là Trung tá Vũ Quang Huy và Đại úy Dương Cao Nguyên. Riêng Đại úy Nguyên bị Quý dùng kéo đâm vào vùng mặt và môi trước khi khống chế được đối tượng.