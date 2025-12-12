Ngày 12/12, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên Đại úy Dương Cao Nguyên, cán bộ Công an phường Diên Hồng bị thương trong quá trình truy bắt đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, Công an phường Diên Hồng nhận được tin báo về một đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” tại khu vực cổng Trung tâm thương mại Pleiku nên đã phân công Trung tá Vũ Quang Huy và Đại úy Dương Cao Nguyên đến hiện trường xác minh vụ việc.

Đối tượng Đặng Hoàng Quý tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Tại đây, lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng “ngáo đá” đã dùng kéo đâm vào vùng mặt và môi của Đại úy Dương Cao Nguyên, gây thương tích.

Sau khi khống chế được đối tượng, lực lượng công an đã đưa người này về trụ sở làm việc. Qua xác minh, đối tượng đâm cán bộ công an là Đặng Hoàng Quý (38 tuổi), trú tại tổ dân phố 2 Hội Thương, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Nhận được thông tin, ngay trong sáng 12/12, Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đã có mặt, trực tiếp chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định; đồng thời, thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần Đại úy Dương Cao Nguyên.

Tại trụ sở Công an phường Diên Hồng, Đại tá Phạm Hữu Trường ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm và tận tụy của Công an phường Diên Hồng đã nhanh chóng truy bắt đối tượng nguy hiểm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.