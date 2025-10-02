Sáng 2/10, trong lúc tập thể dục tại Công viên Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai, Hà Nội), nhiều người dân phát hiện một người đàn ông đã tử vong, nghi do tự thiêu.

Khu vực người đàn ông tử vong. Ảnh: T.N.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Bạch Mai nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo ghi nhận tại hiện trường, thi thể người đàn ông nằm cạnh gốc cây, bên cạnh nạn nhân là chiếc xe máy và người phụ nữ gào khóc thảm thiết khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tich UBND phường Bạch Mai cho biết, theo thông tin ban đầu người đàn ông tử vong trú tại phường Hoàng Mai. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an phường phối hợp với Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra, làm rõ.