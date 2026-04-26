Ngày 26/4, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết một bác sĩ của bệnh viện vừa cứu một trường hợp ngưng tim đột ngột xảy ra khi đang chơi thể thao.

Trước đó, chiều 25/4, trong lúc chơi Pickleball tại một sân thể thao trên địa bàn TP Đà Nẵng, một người đàn ông hơn 50 tuổi bất ngờ ngưng tuần hoàn.

Thời điểm này, BSCKI Lê Quang Huy (Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng) đang chuẩn bị đến bệnh viện làm việc thì nghe tiếng kêu cứu từ sân thể thao đối diện nhà, ngay lập tức, bác sĩ Huy có mặt tại hiện trường.

Bác sĩ Lê Quang Huy cấp cứu cho nạn nhân. Ảnh: Chụp màn hình.

Qua kiểm tra nhanh, bệnh nhân rơi vào tình trạng mất ý thức, tím tái, thở yếu, sùi bọt mép, mạch khó bắt. Xác định đây là ca ngưng tuần hoàn nguy kịch, bác sĩ lập tức khai thông đường thở, lấy đờm dãi và tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR) bằng ép tim ngoài lồng ngực.

Trong điều kiện chỉ có một mình, bác sĩ Huy đã liên tục ép tim trong hơn 5 phút. Nhờ xử trí kịp thời, bệnh nhân dần có nhịp tim trở lại, mạch rõ hơn và bắt đầu hồi phục ý thức.

Sau đó, lực lượng cấp cứu 115 TP Đà Nẵng tiếp nhận, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định và được xuất viện về nhà theo dõi.

TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đây là một trường hợp cho thấy rõ vai trò sống còn của sơ cứu ban đầu trong các tình huống ngưng tim đột ngột.

“Trong cấp cứu ngưng tuần hoàn, từng phút đều có ý nghĩa quyết định. Nếu người bệnh được phát hiện sớm và thực hiện hồi sinh tim phổi đúng kỹ thuật ngay tại hiện trường, cơ hội cứu sống sẽ tăng lên đáng kể.

Đây cũng là lý do bệnh viện thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp cơ bản cho đội ngũ nhân viên y tế, đồng thời hướng đến lan tỏa kỹ năng sơ cấp cứu thiết yếu trong cộng đồng,” TS.BS Lê Đức Nhân chia sẻ.