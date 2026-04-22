Ngày 22/4, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, các bác sĩ vừa kịp thời cứu sống một bệnh nhi là T.Đ.K. (13 tuổi, ngụ phường Long Hưng) trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở do đuối nước.

Cụ thể, thời điểm nhập viện, bệnh nhi rơi vào hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng hô hấp và tuần hoàn, tiên lượng rất nặng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: B.N

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp trực lập tức triển khai các biện pháp hồi sức khẩn cấp như ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản để cung cấp oxy trực tiếp vào phổi, đồng thời sử dụng thuốc vận mạch nhằm tăng sức co bóp cơ tim. Sau khoảng 10 phút cấp cứu liên tục, bệnh nhi đã có nhịp tim trở lại.

Bác sĩ Trần Lê Duy Cường, Phó khoa phụ trách Khoa Hô hấp cho biết, sau khi có lại tuần hoàn, bệnh nhi tiếp tục được hồi sức tích cực, sử dụng kháng sinh, chống phù não và hỗ trợ dinh dưỡng. Sau 24 giờ theo dõi sát sao, tri giác bệnh nhi cải thiện rõ rệt và đã được rút ống nội khí quản.

Theo bác sĩ Cường, với các ca ngưng tim do đuối nước, “thời gian vàng” cấp cứu chỉ tính bằng phút. Nếu chậm trễ, nguy cơ tổn thương não nặng hoặc tử vong là rất cao. Do đó, ê-kíp đã huy động tối đa nhân lực, xử trí khẩn trương ngay từ những phút đầu để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Gia đình cho biết, bé K. không biết bơi. Trong lúc chơi đá bóng cùng bạn, em trượt chân khi nhặt bóng rơi xuống ao và bị đuối nước. Khi được đưa lên bờ, bé đã rơi vào tình trạng nguy kịch, được sơ cứu tại chỗ trước khi chuyển viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ, đồng thời luôn có người lớn giám sát khi trẻ tiếp xúc với môi trường nước. Khi xảy ra tai nạn, việc sơ cứu đúng cách và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế nhanh nhất.