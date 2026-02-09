Ngày 9/2, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, đơn vị này vừa cấp cứu thành công bệnh nhi 7 tuổi bị ngưng tim do viêm cơ tim tối cấp nhờ sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ đa chuyên khoa và ứng dụng kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo).

Theo đó, chiều 25/1, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhi nam 7 tuổi (ngụ Đồng Nai), được chuyển từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng ngưng tim, rối loạn nhịp tim và viêm cơ tim tối cấp. Gia đình cho biết, sáng cùng ngày, bé đột ngột ngất xỉu khi đang đi cùng mẹ và được đưa vào cấp cứu.

Tại đây, bệnh nhi xuất hiện rối loạn nhịp tim, trụy tim mạch và ngưng tim. Với sự hội chẩn từ Bệnh viện Nhi đồng 1, các bác sĩ đã tiến hành sốc điện, sử dụng thuốc chống loạn nhịp và cấp cứu ngưng tim trong hơn 20 phút cho trẻ. Tim bệnh nhi đập trở lại nhưng vẫn còn rối loạn nhịp thất, sốc tim.

Ngay khi bệnh nhi nhập viện tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, báo động đỏ được kích hoạt. Đội ngũ các chuyên khoa Hồi sức tích cực, Cấp cứu, Tim mạch, Ngoại Tim mạch và Gây mê nhanh chóng đặt nội khí quản thở máy, sử dụng thuốc vận mạch duy trì huyết áp, thuốc chống loạn nhịp và lắp máy tạo nhịp tạm thời để duy trì nhịp tim cho trẻ.

Các y bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Sau khi được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhi tiếp tục rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim nặng, trụy tim mạch kèm phù phổi cấp đe dọa tính mạng. Các bác sĩ quyết định triển khai kỹ thuật ECMO (oxy hóa màng ngoài cơ thể - tim phổi nhân tạo) để hỗ trợ tuần hoàn.

Đồng thời, ê-kíp Ngoại Tim mạch và Gây mê nhanh chóng thực hiện phẫu thuật mạch máu, thiết lập hệ thống ECMO gắn vào bệnh nhi để hỗ trợ trái tim đang co bóp yếu dần và loạn nhịp nặng. Ngoài ra, để bảo vệ não và điều trị tổn thương các cơ quan, các bác sĩ còn tiến hành hạ thân nhiệt và lọc máu liên tục cho bệnh nhi.

Sau khoảng 30 phút triển khai ECMO, trẻ dần hồng hào trở lại, tim mạch ổn định. Tuy nhiên, trong suốt một tuần đầu tiên, tim bệnh nhi vẫn đập rất yếu kèm loạn nhịp liên tục. Các bác sĩ phải theo dõi sát sao 24/24, kịp thời điều chỉnh thuốc trợ tim, chống loạn nhịp, sốc điện.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng tim mạch và các cơ quan của bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt. Bé được cai máy ECMO vào sáng 3/2, sau đó cai máy thở thành công. Hiện bệnh nhi đã phục hồi, sức khỏe ổn định

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện mệt nhiều, ngất, khó thở, đau ngực hoặc rối loạn nhịp tim, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.