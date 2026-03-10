Ngày 10/3, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa điều trị thành công cho bệnh nhân N.V.T (61 tuổi, ngụ TPHCM) bị thủng dạ dày, biến chứng nguy hiểm tính mạng. Ban đầu, bệnh nhân chỉ có triệu chứng đau vùng trên rốn, sau đó cơn đau lan khắp bụng kèm theo sốt nhẹ.

Do không thể đến bệnh viện ngay, ông T. tự ý uống thuốc giảm đau điều trị tại nhà. Sau 5 ngày tình trạng không cải thiện, ông mới được đưa đến bệnh viện. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân thủng dạ dày. Lúc này, dịch tiêu hóa và thức ăn đã tràn vào ổ bụng, gây nhiễm trùng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

BS.CKI Đỗ Duy Đạt, Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Thống Nhất cho biết, ê-kíp đã áp dụng phác đồ phẫu thuật kiểm soát thương tổn theo khuyến cáo mới nhất của Tổ chức Phẫu thuật cấp cứu thế giới (WSES), ưu tiên cứu sống bệnh nhân trước, sau đó mới xử lý triệt để các tổn thương.

Hiện sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt. Ảnh: BVCC

Đặc biệt, trong quá trình diễn ra ca mổ, ông T. đột ngột ngưng tim, phải hồi sức khẩn cấp. Ê-kíp tiến hành làm sạch ổ bụng, kiểm soát nhiễm trùng và tạo đường nuôi ăn để duy trì dinh dưỡng cho người bệnh.

Tuy nhiên, do nhập viện quá muộn, cơ thể bệnh nhân đã suy kiệt nặng. Suốt thời gian dài điều trị, ông liên tục phải đối mặt với các biến chứng nghiêm trọng gồm nhiễm trùng tái phát, rò đường tiêu hóa và tràn dịch màng phổi, dẫn đến nhiều lần phải can thiệp phẫu thuật. Song song đó là quá trình hồi sức kéo dài với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng đau bụng bất thường, kéo dài hoặc ngày càng nặng hơn, người dân cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám kịp thời, tránh tự ý điều trị bằng các loại thuốc giảm đau tại nhà dẫn đến những hậu quả khó lường.