Nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) phối hợp cùng một người bạn kịp thời cấp cứu người đàn ông đột ngột ngừng tim tại quán nhậu. Bệnh nhân có mạch trở lại sau khoảng 3 phút.

Ngừng tim vì uống bia sau chơi cầu lông

Ngày 11/11, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) thông tin về người đàn ông bất ngờ ngừng tim ở quán nhậu đã được một nữ điều dưỡng của bệnh viện sơ cứu kịp thời.

Cách đây khoảng 2 tuần, anh P.V.T. (36 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) sau buổi chơi cầu lông đi nhậu khuya cùng bạn bè tại một quán ăn ở phường Phước Long. Đến 22h, anh T. bất ngờ tím tái, mất ý thức, ngừng thở.

Tại bàn ăn bên cạnh có chị Châu Nữ Kiều Trang, điều dưỡng Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Phát hiện tình trạng bất thường của anh T, chị nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra và xác định người bệnh không có mạch cảnh, ngừng thở.

Chị Trang lập tức nhờ người xung quanh gọi cấp cứu 115, đồng thời phối hợp với một người bạn tiến hành ép tim và thổi ngạt cho anh T. Sau khoảng 3 phút hồi sức, người bệnh có mạch trở lại và dần tỉnh táo.

Bệnh nhân được nữ điều dưỡng Trang cấp cứu ngoại viện. Ảnh: BVCC.

Trước khi xảy ra sự việc, anh T. vừa chơi cầu lông, sau đó đến quán ăn và uống khoảng 5-6 ly bia hơi, mỗi ly 350ml. Khoảng 20 phút sau, anh đột ngột tím tái, gọi hỏi không đáp ứng.

“Trong quá trình sơ cứu, có người đề nghị dừng hồi sức để đưa bệnh nhân lên taxi đến bệnh viện. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục ép tim, thổi ngạt cho đến khi người bệnh có mạch trở lại”, chị Trang kể.

Khoảng 20 phút sau, nhân viên cấp cứu 115 có mặt, ghi nhận các chỉ số sinh hiệu của người bệnh ổn định. Dù anh T. đã tỉnh táo, chị Trang vẫn đề nghị đưa đến bệnh viện kiểm tra vì người bệnh vừa trải qua tình trạng ngừng tim nguy hiểm.

Tại bệnh viện, anh T. tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh hiệu ổn định và được nhập viện theo dõi.

Không chủ quan khi bệnh nhân ngừng tim đã tỉnh

Theo BSCKI Lê Công Trí, Phó Trưởng khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, ngừng tim là tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp. Khi tim ngừng bơm máu, não và các cơ quan quan trọng bị thiếu oxy, có thể dẫn đến tử vong hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu không được hồi sức kịp thời.

Bác sĩ nhấn mạnh, người bệnh tỉnh lại sau hồi sức không đồng nghĩa đã an toàn. Ngay cả khi mạch và ý thức phục hồi, người bệnh vẫn cần đến bệnh viện để xác định nguyên nhân ngừng tim, theo dõi nguy cơ tái diễn và phát hiện biến chứng.

Khi phát hiện một người đột ngột bất tỉnh, không đáp ứng, không thở bình thường hoặc chỉ thở ngáp cá, những người xung quanh cần nghĩ đến ngừng tim, nhanh chóng gọi cấp cứu 115 và tiến hành hồi sức tim phổi.

Với bệnh nhân trưởng thành, người ở gần cần ép tim cho họ tại giữa ngực, trên nửa dưới xương ức, 100-120 lần/phút, độ sâu 5-6cm. Sau mỗi lần ép, cần để lồng ngực nở lại hoàn toàn và hạn chế gián đoạn. Người đã được huấn luyện có thể kết hợp thổi ngạt theo tỷ lệ 30 lần ép tim, 2 lần thổi ngạt. Nếu không được đào tạo hoặc không thể thổi ngạt, người hỗ trợ cần duy trì ép tim liên tục.

Nếu có máy khử rung tim tự động (AED), chúng ta cần bật máy và làm theo hướng dẫn của thiết bị; tiếp tục hồi sức cho đến khi nhân viên cấp cứu tiếp nhận hoặc người bệnh tỉnh lại, thở bình thường.

Bác sĩ lưu ý, không đổ nước, cho người bệnh ăn uống hoặc dùng thuốc khi đang bất tỉnh; không tát, lay lắc, cạo gió hay bấm huyệt thay thế cho ép tim. Đặc biệt, mọi người không trì hoãn gọi cấp cứu để tìm người có chuyên môn.

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