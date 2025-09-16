Ngày 16/9, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết đơn vị vừa cứu sống một người đàn ông 63 tuổi bị ngộ độc methanol nặng sau khi uống rượu ngâm không rõ nguồn gốc.

Theo thông tin từ Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, nhìn mờ, kèm theo toan chuyển hóa nặng - một tình trạng nguy hiểm khi lượng acid trong máu tăng quá cao, đe dọa tính mạng.

Người đàn ông có tiền sử uống rượu nhiều, xuất hiện các triệu chứng bất thường chỉ sau 2 ngày uống rượu ngâm. Với kinh nghiệm điều trị nhiều ca tương tự, các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc methanol và triển khai điều trị chuyên sâu.

Người bệnh được sử dụng thuốc giải độc, lọc máu để loại trừ chất độc cùng các biện pháp hỗ trợ khác. Sau 72 giờ điều trị, bệnh nhân đã tỉnh táo và hồi phục hoàn toàn mà không để lại di chứng.

Người dân nên cẩn trọng khi uống rượu. Ảnh minh hoạ

Qua trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 cảnh báo người dân về việc sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, rượu tự pha và rượu ngâm tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc methanol rất cao. Những loại rượu này thường bị trộn thêm methanol (cồn công nghiệp) để tăng nồng độ và giảm giá thành.

Khi vào cơ thể, methanol sẽ chuyển hóa thành các chất cực độc, gây tổn thương não và thị lực, toan chuyển hóa, suy đa cơ quan và có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Các triệu chứng ngộ độc methanol xuất hiện sau vài giờ đến vài ngày uống rượu chứa methanol, bao gồm: nhìn mờ như có "sương mù" thậm chí mất thị lực, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn nôn ói, thở nhanh mệt lả do toan chuyển hóa, lơ mơ rối loạn ý thức có thể hôn mê sâu.

Các bác sĩ khuyến cáo, để tránh nguy cơ ngộ độc, tuyệt đối không sử dụng rượu tự pha hoặc rượu ngâm không rõ nguồn gốc. Chỉ mua rượu có nhãn mác, chứng nhận an toàn thực phẩm từ cơ sở uy tín. Đến ngay cơ sở y tế nếu sau khi uống rượu xuất hiện triệu chứng nhìn mờ, đau đầu, buồn nôn hoặc thở nhanh.