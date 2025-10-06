XEM CLIP:

Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã đăng tải thông tin chính thức xác nhận ông Lưu Công Huyền là người có bộ móng tay dài nhất thế giới với tổng chiều dài 594,45cm (gần 6m). Trong đó, tổng chiều dài các móng tay của bàn tay trái là 388,85cm; bàn tay phải là 205,6cm. Chỉ riêng móng tay ngón cái bên bàn tay trái của ông Huyền đã dài tới 127,5cm.

Ông Huyền lập kỷ lục Guinness móng tay dài nhất thế giới

Theo ông Huyền, đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness đã cẩn thận dùng một sợi dây mảnh, uốn theo từng đường xoắn của các móng tay để đánh dấu chính xác độ dài, sau đó đo lại bằng thước dây.

Sau khi đo chính xác độ dài các móng, tổ chức này xác nhận ông Huyền là người có bộ móng tay dài nhất thế giới. Kỷ lục được xác lập và trao tại nhà ông Huyền từ đầu năm 2025, song cuối tháng 9 vừa qua thông tin mới được công bố chính thức.

34 năm kiên trì với sở thích lạ

Ông Huyền cho biết, từ khi còn trẻ, ông đã có sở thích nuôi móng tay dài. Tuy nhiên, do vẫn phụ vợ gặt lúa, chở thóc nên mỗi khi dài quá 10cm, móng tay lại bị gãy.

Từ năm 1991, khi tập trung vào công việc chính là đắp, vẽ phù điêu cho các công trình đền, chùa, nhà thờ, nhà dân…, ông Huyền đã quyết tâm giữ bộ móng tay. Từ đó, ông luôn chăm sóc, bảo vệ cẩn thận để móng không bị gãy.

Đến nay, sau 34 năm, móng tay của ông uốn cong, xoắn lại như dây leo.

Móng tay dài và xoắn lại

“Tôi nuôi móng tay là vì sở thích cá nhân. Khoảng hơn 10 năm nay, móng tay của tôi đã dài gần 1m nên chúng xoắn lại. Trước đây, móng còn thẳng, tôi vẫn dùng chanh đánh rửa cho trắng.

Từ khi móng dài hơn và xoắn lại, tôi chỉ lau lòng bàn tay chứ không cọ rửa móng nữa vì cứ ngâm vào nước là móng nhũn như mì tôm, rất dễ gãy. Móng tay của tôi có nhiều màu là do vữa xi măng và sơn vẽ bám vào trong quá trình làm việc”, ông Huyền cho hay.

Ông cũng chia sẻ thêm, để giữ gìn bộ móng tay, ông phải hạn chế đến nơi đông người, tránh va chạm dẫn tới gãy móng. Ngay cả khi có cỗ bàn, ông cũng nhờ vợ đi thay vì sợ trong lúc ăn uống sẽ gây bất tiện, làm phiền người khác.

Ban đêm, khi ngủ, ông phải kê tay lên gối cho móng khỏi bị đè.

Để nuôi dưỡng sở thích kì lạ, ông Huyền đã phải đánh đổi rất nhiều. Khi móng tay ngày càng dài ra, việc tắm rửa, mặc quần áo, ông đều phải nhờ tới sự giúp đỡ của vợ.

Những năm gần đây, do móng tay quá dài và nặng, các ngón tay của ông gần như mất sự linh hoạt tự nhiên. Bàn tay ông không thể nắm lại hay xòe ra như bình thường, lúc nào cũng duỗi thẳng, cứng đờ.

Ban đêm, ông thường xuyên bị đau nhức khắp bả vai và cánh tay. Dù vậy, ông vẫn kiên trì giữ gìn vì coi bộ móng như một phần cơ thể không thể thiếu.

Móng tay dài vẫn hăng say lao động

Dù bộ móng tay dài gây không ít bất tiện nhưng không vì thế mà ông Huyền ngừng làm việc. Ngược lại, ông rất siêng năng, lao động quanh năm suốt tháng.

Ông Huyền chia sẻ được trời phú cho năng khiếu hội họa. Từ năm học lớp 2, ông đã có thể vẽ những bức tranh sống động. Năm 1978, khi nhập ngũ, ông được đơn vị tin tưởng giao vẽ bản đồ tác chiến, pa-nô, áp phích tuyên truyền…

Sau khi xuất ngũ trở về quê và lấy vợ vào năm 1981, ông làm đủ nghề. Ngoài nghề chính là đắp, vẽ phù điêu ông còn làm thêu tranh, đục gỗ, MC đám cưới…

Dù móng tay dài bất tiện, ông Huyền vẫn rất chăm chỉ làm việc

Bà Nguyễn Thị Thuận, vợ ông Huyền cho biết, từ ngày kết hôn, kinh tế gia đình đều do một tay ông xoay xở, nuôi 4 người con ăn học. Còn bà quanh quẩn mấy sào ruộng, chăm lo cơm nước cho các con và bố mẹ già.

Giờ đây, khi ở tuổi gần 70, ông Huyền vẫn miệt mài làm việc, quên cả giờ giấc ăn uống. Hằng ngày, ông lên xe máy đi làm từ sớm, tối mịt mới trở về nhà. Những năm gần đây, con cái đã yên bề gia thất và ở xa, bố mẹ già cũng không còn nên bà Thuận theo chồng phụ việc cho vui.

Sáng nào, ông Huyền cũng đi xe máy đến chỗ làm

“Ông nhà tôi ‘bỗng dưng nổi tiếng’ cách đây hơn 10 năm, sau một lần đưa con đi bệnh viện có người xin chụp lại bộ móng tay dài rồi đăng lên mạng. Từ đó, vợ chồng tôi nghe nhiều lời bàn tán, cho rằng ‘nuôi móng tay dài thế thì làm được việc gì’. Nhưng người ta không biết nên mới nói vậy.

Ông nhà tôi là người cực kỳ tài hoa, chăm chỉ và rất quan tâm tới các con, các cháu. Đến giờ, tuổi đã cao, ông ấy vẫn hăng say làm việc và chỉ có sở thích duy nhất là nuôi móng tay nên tôi và các con luôn tôn trọng”, bà Thuận cho hay.

Các sinh hoạt thường ngày, ông Huyền vẫn tự làm

Bà Thuận chia sẻ, ngoài việc tắm rửa, thay quần áo là cần bà giúp đỡ, các sinh hoạt thường ngày khác, ông Huyền vẫn có thể tự làm. Do vậy, bà không cảm thấy phiền hà.

Cách đây ít tháng, dư luận xôn xao với tin đồn ông Huyền muốn bán bộ móng tay giá 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông khẳng định thông tin này không chính xác, mà chỉ bắt nguồn từ cách suy luận của một người đàn ông làm sáng tạo nội dung khi đến quay, chụp và trò chuyện với ông.

Theo lời ông Huyền, trong buổi trò chuyện hôm đó, người đàn ông kia hỏi vui rằng, nếu có ai đó muốn mua bộ móng tay của ông thì có bán không. Ông đáp lại, sẽ cân nhắc nếu có người thực sự muốn mua.

“Người đó hỏi tôi nuôi bộ móng tay bao lâu và hiện mỗi ngày công được trả bao nhiêu. Khi biết tôi đã nuôi suốt 34 năm và thu nhập trung bình khoảng 500.000 đồng mỗi ngày, họ tự nhẩm ra con số tương đương 7 tỷ đồng. Chứ tôi chưa từng rao bán bộ móng tay của mình với giá đó”, ông Huyền chia sẻ.

Ông Huyền cho biết thêm, sau nhiều năm gìn giữ, ông đã cảm thấy mãn nguyện với bộ móng tay của mình nhưng vẫn tiếp tục nuôi nếu sức khoẻ cho phép.