Đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng hôm nay cho biết đã nắm được thông tin liên quan đến đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một du khách sử dụng thức ăn để “chọc ghẹo” đàn khỉ hoang dã tại khu vực này.

Theo nội dung video, một nam du khách nước ngoài quấn nhiều quả chuối chín quanh bụng, tay và chân rồi tiến vào khu vực đàn khỉ đang sinh sống trên bán đảo Sơn Trà. Người này tỏ ra thích thú khi những con khỉ lao tới giành chuối trên cơ thể mình, bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra.

Du khách quấn đầy chuối trên người cho khỉ ăn. Ảnh cắt từ clip

Phát hiện sự việc, nhân viên của một khu nghỉ dưỡng trên bán đảo đã nhanh chóng tiếp cận, nhắc nhở và yêu cầu du khách dừng ngay hành vi phản cảm, tiềm ẩn rủi ro này.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận, gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi trên thể hiện sự thiếu ý thức, vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, nhất là khi tại bán đảo Sơn Trà đã có nhiều biển cảnh báo nghiêm cấm cho khỉ ăn.

Theo đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, lực lượng quản lý trật tự du lịch đã kịp thời tiếp cận hiện trường, nhắc nhở và yêu cầu du khách chấm dứt việc cho khỉ ăn.

Đại diện Ban quản lý cũng cho biết, trong nhiều năm qua, dù đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và lắp đặt nhiều bảng cảnh báo, vẫn còn không ít du khách do tâm lý hiếu kỳ cố tình cho động vật hoang dã ăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cả con người và động vật.

Thời gian tới, Ban quản lý sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của du khách trong việc chấp hành các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và giữ gìn hình ảnh du lịch văn minh, an toàn tại bán đảo Sơn Trà.