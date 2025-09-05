Ngày 5/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH vừa giải cứu một người đàn ông rơi xuống giếng khô sâu hơn 20m.

Lực lượng PCCC&CNCH cứu người đàn ông rơi xuống giếng. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h40 ngày 4/9, lực lượng PCCC&CNCH khu vực Bình Phước nhận tin báo về vụ việc có người bị rớt xuống giếng khô sâu hơn 20m, tại ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai, cách đơn vị đóng quân khoảng 20km.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 1 xe chuyên dụng cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Qua đánh giá nhanh, nạn nhân vẫn còn dấu hiệu sinh tồn, lực lượng cứu hộ đã thả bình oxy xuống giếng để hỗ trợ hô hấp, đồng thời cử cán bộ dùng thiết bị chuyên dụng tiếp cận.

Khoảng 18h15, nạn nhân được đưa lên khỏi giếng trong tình trạng bị thương nhưng tỉnh táo. Sau khi sơ cứu ban đầu, nạn nhân được người nhà đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Bùi Văn V. (SN 1965, ngụ ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng Tâm). Theo người thân, trước đó ông V. có uống rượu, trong lúc ngồi cạnh giếng bất ngờ trượt ngã. Người nhà phát hiện nên hô hoán mọi người đến ứng cứu, đồng thời gọi điện báo cho lực lượng chức năng.