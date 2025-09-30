Hôm nay (29/9), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Vinh (SN 1960, ở Hà Nội) mức án 10 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo buộc, ông Vinh và bà N.T.X. (SN 1960) là vợ chồng, kết hôn từ năm 1980 và có 4 người con chung. Đến cuối năm 2023, bà X. phát hiện chồng có quan hệ tình cảm với chị H. (SN 1977), dẫn tới mâu thuẫn kéo dài và hai người sống ly thân.

Trước đây, ông Vinh thường đánh bạc và vay nợ nhiều người. Do con trai phải trả nợ thay cho bố khoảng 300 triệu đồng, gia đình bà X. thống nhất để con trai đứng tên căn nhà.

Đầu năm 2025, ông Vinh muốn bán căn nhà của gia đình ở đường La Phù, Hà Nội để lấy 50% số tiền nhưng bà X. và gia đình không đồng ý nên ông Vinh thù tức vợ. Bị cáo thường xuyên chửi vợ và đến nhà nhân tình qua đêm.

Sáng 12/4/2025, ông Vinh vào phòng ngủ thấy 3 hộp sữa đậu nành (vẫn còn nguyên) trên bàn đầu giường của bà X. Sau đó, ông nảy sinh ý định mua thuốc trừ sâu rồi bơm vào hộp sữa để đầu độc vợ.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: VA

Theo cáo buộc, khoảng 12h ngày 12/4/2025, ông Ngô Văn Vinh mua một lọ thuốc trừ sâu rồi đem về cất giấu tại nhà. Khoảng 13h ngày 14/4/2025, lợi dụng lúc không có người ở nhà, ông Vinh dùng xi lanh hút dung dịch từ lọ thuốc trừ sâu rồi bơm vào ba hộp sữa trên bàn trong phòng ngủ của bà N.T.X.

Khoảng 18h ngày 15/4/2025, bà X. lấy một hộp sữa ra uống và nhận thấy mùi lạ giống mùi xăng. Sau đó, bà có biểu hiện nôn nao, đau bụng, chóng mặt, chân tay run rẩy và nôn ra cửa nhà tắm. Người nhà đã đưa bà đi cấp cứu kịp thời. Kết quả giám định xác định trong hộp sữa bà X. uống có thành phần Alpha-cypermethrin, một loại thuốc trừ sâu nhóm pyrethroid.

Các chuyên gia cho biết, khi con người uống Alpha-cypermethrin với liều lượng đủ lớn có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương như nhức đầu, chóng mặt, run rẩy, co giật, hôn mê… Nếu ngộ độc nặng, người bệnh có thể tử vong do suy hô hấp hoặc tim ngừng. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bà X. không tử vong.

Đến ngày 30/4/2025, ông Vinh bị bắt giữ và khởi tố về tội Giết người. Cáo trạng cũng nêu, ông Vinh đã có vợ là bà X. nhưng từ năm 2023 vẫn có quan hệ tình cảm với chị H. Khi quan hệ với nhân tình, ông Vinh đã kể về việc mình đã có vợ và 4 con, chưa ly hôn. Từ đầu năm 2025 đến ngày 29/4/2025, mặc dù biết ông Vinh có vợ con và chưa ly hôn, chị H. vẫn đồng ý cho bị cáo hàng ngày đến ở cùng từ 17h hôm trước đến 8h hôm sau.

Xét hành vi của ông Vinh và chị H., cơ quan tố tụng xác định chưa đủ căn cứ xử lý hình sự về tội vi phạm chế độ một vợ một chồng theo Điều 182 BLHS. Tuy nhiên, họ đã vi phạm điểm b, c, khoản 1, Điều 59 Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Ngày 9/9/2025, Công an Hà Nội đã quyết định xử phạt hành chính cả ông Vinh và chị H. bằng hình thức phạt tiền.

Đối với người bán thuốc trừ sâu và xi lanh cho ông Vinh, cơ quan tố tụng cho rằng 2 người này không biết bị cáo dùng để đầu độc vợ, nên không xử lý. Quá trình điều tra, bà X. không yêu cầu bị cáo bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng.