Một người đàn ông đang làm việc tại công trình làm đường trong khu dân cư ở TPHCM không may va chạm với xe lu, bị cán tử vong.

Sáng nay (2/10), Công an phường Thuận Giao (TPHCM) phối hợp với các đơn vị tiến hành công tác khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc một người đàn ông bị xe lu cán tử vong.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: T.H

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h30 cùng ngày, một nhóm công nhân đang thi công trải nhựa trên đường D7 (khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao).

Thời điểm này, ông T.M.T. cầm máy thổi bụi trên mặt đường thì bất ngờ bị xe lu do anh P.H.T (SN 2001, quê Vĩnh Long) điều khiển tông trúng, cán qua người.

Phát hiện sự việc, các công nhân hô hoán, hỗ trợ đưa ông T ra ngoài nhưng nạn nhân đã tử vong tại hiện trường.

Hiện trường bị phong tỏa để phục vụ điều tra. Ảnh: T.H.

Sau khi xảy ra sự việc, các đơn vị chức năng của phường Thuận Giao đã có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo ghi nhận, khu dân cư Thuận Giao có mật độ dân cư đông, nhiều tuyến đường đang được thi công, thảm nhựa tại đây.