TPHCM

Khoảng 13h ngày 30/7, trên đường Trần Văn Giàu (phường Tân Tạo, TPHCM), một chiếc xe tải chở theo xe lu lưu thông theo hướng từ đường Võ Trần Chí về Tên Lửa.

Khi vừa qua cầu vượt Tỉnh lộ 10B khoảng 100m, tài xế ôm cua rẽ trái để quay đầu. Đúng lúc này, chiếc xe lu nằm trên thùng chao đảo, rơi xuống đường và lật ngửa.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: KM

Thấy xe lu nặng hàng tấn đổ ập xuống ngay cạnh, người đàn ông đi xe máy chở bé trai 12 tuổi vội bỏ xe, ôm cháu tháo chạy. May mắn cả hai thoát nạn trong gang tấc, cháu bé chỉ bị trầy xước nhẹ ở chân.

Tại hiện trường, xe lu lật ngửa giữa giao lộ, dầu nhớt tràn ra đường gây trơn trượt, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ.

Nhận tin báo, Đội CSGT Phú Lâm Phòng CSGT Công an TPHCM phối hợp cùng lực lượng địa phương nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông. Xe cẩu chuyên dụng được huy động di dời chiếc xe lu, đồng thời lực lượng chức năng tiến hành rải cát xử lý vết dầu tràn.

Đến gần 15h cùng ngày, hiện trường được giải tỏa, giao thông qua khu vực ổn định trở lại.