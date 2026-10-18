Sau mũi tiêm, ông K. (từng được chẩn đoán mắc bệnh vẩy nến) thấy da sạch rất nhanh. Nhưng ngay sau đó, bệnh tái phát dữ dội, các mảng dát đỏ dày nề, bong vảy lan rộng, xét nghiệm còn cho thấy ông bị suy tuyến thượng thận.

Ông K, ở Hà Nội, phát hiện bị vảy nến lúc 40 tuổi, biểu hiện ban đầu là các dát đỏ nhỏ trên da đầu, sau đó lan ra tay, chân và thân mình. Ông từng đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám, được sinh thiết da và chẩn đoán vảy nến thể mảng. Tình trạng của ông ổn định sau khi điều trị theo đơn thuốc.

Bác sĩ yêu cầu ông tái khám định kỳ, nhưng ông không làm theo. Khi tổn thương bùng phát trở lại, bệnh nhân tự đến khám tại cơ sở bên ngoài và được tiêm thuốc.

"Chúng tôi nhận định bệnh nhân đã được tiêm corticoid đường toàn thân, loại thuốc không có chỉ định trong điều trị vảy nến thể mảng", TS.BSCKII Quách Thị Hà Giang, Trưởng khoa Bệnh da tự miễn và vảy nến, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết ngày 16/10.

Theo bác sĩ Giang, thời gian đầu sau tiêm, da bệnh nhân sạch rất nhanh. Nhưng ngay sau đó, bệnh tái phát dữ dội, các mảng dát đỏ dày nề, bong vảy lan rộng gần như toàn thân, gây ngứa và đau rát. "Đáng tiếc hơn, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân đã bị suy tuyến thượng thận do thuốc", bác sĩ Giang nói. Tình trạng này rất nguy hiểm, bởi có thể gây ra cơn suy thượng thận cấp làm tụt huyết áp, rối loạn điện giải, hạ đường huyết, tiến tới sốc và đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Giang khám cho bệnh nhân. Ảnh: Võ Thu

Theo thống kê của Bệnh viện Da liễu Trung ương, năm 2024, đơn vị tiếp nhận hơn 12.300 lượt khám vảy nến; năm 2025, con số này là 10.740 lượt. Bệnh viện đã hỗ trợ thành lập 36 phòng khám chuyên đề vảy nến tại nhiều đơn vị chuyên khoa da liễu, bệnh viện đa khoa trên cả nước, vì thế số lượng khám về bệnh này còn nhiều hơn.

Bác sĩ Giang cho hay hiện chưa có phương pháp chữa khỏi vảy nến hoàn toàn, theo dõi và kiểm soát bệnh dài hạn đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hoang mang, tuân thủ điều trị kém. Lợi dụng tâm lý này, nhiều quảng cáo “chữa khỏi hoàn toàn”, “Đông y dứt điểm” xuất hiện tràn lan.

Không ít người, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, bỏ điều trị theo y học hiện đại để tìm đến thuốc lá, thuốc nam không rõ nguồn gốc, ngâm đắp thảo dược hoặc tiêm thuốc không có chỉ định.

Hậu quả là bệnh không được kiểm soát, người bệnh có thể gặp phản ứng dị ứng, tổn thương gan, thận, rối loạn nước và điện giải. Tổn thương da từ mức độ nhẹ có thể lan rộng thành đỏ da toàn thân, thậm chí chuyển sang vảy nến thể mủ toàn thân. Đây là thể bệnh nguy hiểm, với biểu hiện mụn mủ nông trên nền da đỏ, sốt cao, mệt mỏi, đau rát toàn thân và có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Khoảng 2 triệu người Việt mắc căn bệnh "da đỏ như nến, bong vảy"

Bệnh viện Da liễu Trung ương ước tính ở Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh chiếm khoảng 1,5-2% dân số, nghĩa là khoảng 1,5-2 triệu người mắc căn bệnh "da đỏ như nến, bong vảy" này.

Bệnh biểu hiện bằng các mảng dát đỏ, ranh giới rõ, bề mặt phủ vảy trắng khô, dày nhiều lớp, thường ở đầu, khuỷu tay, đầu gối, căng chân, móng tay chân, lòng bàn tay bàn chân, dễ bong tróc, gây ngứa và đau rát. Ngoài tổn thương da, người bệnh có thể gặp biến chứng xương khớp gây hạn chế vận động, thậm chí tàn phế, cùng các biến chứng tim mạch và chuyển hóa.

Những tổn thương khiến da đỏ, bong vảy cũng dễ làm người bệnh mặc cảm, tự ti, lo lắng và cô lập do bị xa lánh, hiểu lầm, ảnh hưởng đến công việc và chất lượng cuộc sống.

Khi có dấu hiệu nghi ngờ, người bệnh cần đến cơ sở da liễu uy tín để thăm khám, chẩn đoán và điều trị. Hiện Bệnh viện Da liễu Trung ương áp dụng phác đồ điều trị cá thể hóa theo mức độ bệnh nhằm kiểm soát tổn thương và ngăn ngừa biến chứng.

Nhân Ngày Vảy nến Thế giới (29/10), Phòng khám chuyên đề vảy nến và bệnh tự miễn thuộc Khoa Điều trị nội trú ban ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương, sẽ thăm khám miễn phí cho toàn bộ bệnh nhân vảy nến từ ngày 26 đến 30/10.