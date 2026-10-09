Bà S. sốt cao liên tục 2 tuần, men gan tăng dần qua các lần xét nghiệm. Sau nhiều lần thăm khám kỹ lưỡng, các bác sĩ phát hiện nguyên nhân từ một vết nhỏ trên da bụng.

Sau khi làm vườn về, bà N.S. (54 tuổi, quốc tịch Campuchia) xuất hiện các triệu chứng sốt, đau đầu, mệt mỏi, ho, đau bụng kèm nôn ói. Dù đã điều trị tại một số cơ sở y tế địa phương nhưng tình trạng sức khỏe của bà vẫn không cải thiện.

Những ngày sau, người bệnh tiếp tục sốt cao, mệt nhiều và khó thở. Gia đình đưa bà sang Việt Nam, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh. Bà S. nhập viện trong tình trạng sốt cao, rét run, khó thở, đau bụng và buồn nôn. Sau xử trí ban đầu tại Khoa Cấp cứu, bà được chuyển đến Khoa Nội Tổng quát để tiếp tục điều trị.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận men gan tăng, biểu hiện tình trạng tổn thương gan cấp. Đến thời điểm này, người bệnh đã sốt kéo dài gần hai tuần.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bà S. sốt kéo dài kèm tổn thương gan cấp khiến các bác sĩ phải cân nhắc nhiều nguyên nhân như viêm gan do virus, áp-xe gan, nhiễm trùng đường mật, nhiễm khuẩn huyết, sốt xuất huyết, sốt rét hoặc tổn thương gan do thuốc đã sử dụng trước đó.

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện trên da bụng người bệnh một tổn thương nhỏ, khô, đóng vảy và không đau. Chính người bệnh cũng không biết mình có vết thương này.

Kết hợp đặc điểm người bệnh thường xuyên làm vườn, sốt cao kéo dài, tổn thương gan cấp chưa rõ nguyên nhân cùng vết loét đặc trưng tại vị trí đốt, các bác sĩ hướng đến chẩn đoán sốt mò.

Sốt mò là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Orientia tsutsugamushi gây ra, lây truyền sang người qua vết đốt của ấu trùng mò nhiễm bệnh, thường gặp ở môi trường bụi rậm, cây cỏ. Tại vị trí bị đốt có thể hình thành vết loét đóng vảy đặc trưng, gọi là eschar.

Sau khi xâm nhập cơ thể, vi khuẩn có thể gây tổn thương tế bào nội mô mạch máu và phản ứng viêm toàn thân, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan như gan, phổi, thận và hệ thần kinh.

Sốt mò có biểu hiện ban đầu đa dạng như sốt, đau đầu, ho hoặc các triệu chứng tiêu hóa, nên dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh nhiễm trùng khác. Bệnh thể đáp ứng tốt với kháng sinh phù hợp nếu được phát hiện và điều trị kịp thời. Ngược lại, chẩn đoán muộn có thể khiến bệnh diễn tiến nặng, gây tổn thương nhiều cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng. Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh sốt mò.

Người phụ nữ cấp cứu lúc nửa đêm sau 2 năm lệ thuộc vào viên thuốc màu xanh Để ngủ ngon, người phụ nữ 63 tuổi lệ thuộc vào những viên thuốc màu xanh do người quen mách bảo, tự tăng liều và cuối cùng phải nhập viện lúc nửa đêm.

Hai thanh niên cấp cứu lúc nửa đêm trong tình trạng vùng kín đau đớn Chỉ trong một đêm, bệnh viện cấp cứu hai thanh niên bị xoắn tinh hoàn và đều được phẫu thuật khẩn cấp. Bác sĩ cảnh báo việc nhận diện sớm cơn đau bất thường và đến viện kịp thời có ý nghĩa quyết định trong bảo tồn tinh hoàn.