Ông H.K.C, 58 tuổi, sống một mình tại xã Đồng Lương (Phú Thọ), có tiền sử đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và tăng huyết áp. Chiều 8/9, ông thấy mệt mỏi, không ăn uống được nên lên giường nghỉ.

Nửa đêm hôm đó, một người hàng xóm tình cờ tỉnh giấc, thấy nhà ông C. vẫn sáng đèn và cửa không đóng nên sang kiểm tra, phát hiện ông C. đang bất tỉnh, gọi hỏi không đáp, liền hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu.

Khi được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, chân tay lạnh, vã mồ hôi, chỉ số SpO2 chỉ còn 90%, đường huyết giảm sâu còn 0,15 mmol/L.

Ông C. thoát chết nhờ được phát hiện, đưa đi cấp cứu sau hôn mê do hạ đường huyết. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân được chẩn đoán hôn mê do hạ đường huyết và xử trí cấp cứu bằng truyền Glucose, thở oxy, bù điện giải. Sau 10 phút, bệnh nhân tỉnh lại, không liệt thần kinh khu trú, các chỉ số sinh tồn ổn định. Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân xuất viện.

Ngày 11/9, bác sĩ Nguyễn Huy Long, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực, thận nhân tạo, Trung tâm Y tế Cẩm Khê, cho biết nguy cơ hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường rất cao, liên quan trực tiếp đến chế độ ăn uống và dùng thuốc. Do đó, người bệnh tiểu đường cần lưu ý ăn bữa nhẹ khi có dấu hiệu run rẩy, chóng mặt, đau đầu, đổ mồ hôi, đói, tim đập nhanh, da tái.

Cùng đó, cần kiểm tra và theo dõi đường huyết theo lịch bác sĩ tư vấn. Tuyệt đối không tự ý uống hoặc bỏ thuốc đang điều trị theo đơn của bác sĩ. Tập thể dục vừa sức, theo dõi cơ thể, tránh gắng sức quá mức.

Khi phát hiện người hôn mê do hạ đường huyết, cần đặt bệnh nhân nằm nghiêng an toàn, không cho uống nước đường qua miệng, tránh nguy cơ sặc và xâm nhập đường thở gây nguy hiểm tính mạng, nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế.