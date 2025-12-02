Ngày 2/12, TAND khu vực 17 - TPHCM đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Wang P.X. (54 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về việc xác nhận cha con giữa ông và cháu Bùi Diêu T.; không chấp nhận yêu cầu được chăm sóc, nuôi dưỡng cháu T. của ông Wang.

Theo đơn khởi kiện, năm 2018, trong quá trình ông Wang sang Việt Nam sinh sống, ông và bà Bùi Xuân G. (trú tại tỉnh Bình Dương cũ) có tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Năm 2020, cháu Bùi Diêu T., con gái của ông Wang và bà G. ra đời, trên giấy khai sinh lấy họ mẹ, không ghi tên cha.

Sau đó, ông Wang và bà G. đi làm xét nghiệm ADN xác định huyết thống cha con giữa ông và cháu T. để đăng ký kết hôn và đăng ký tạm trú lâu dài cho ông Wang. Tuy nhiên, khi đi khám sức khỏe để kết hôn, tháng 4/2024 bà G. được chẩn đoán mắc ung thư vú.

Đại diện nguyên đơn và bị đơn tại tòa. Ảnh: ĐH

Cũng theo đơn của ông Wang, trong thời gian bà G. chữa bệnh, ông luôn đồng hành, chăm sóc bà nên cháu Bùi Diêu T. được gia đình bà Hồ Xây M. (mẹ bà G.) chăm sóc.

Tháng 11/2024, bà G. bắt đầu trở bệnh và tháng 12 cùng năm qua đời tại bệnh viện.

Sau khi bà G. mất, ông Wang muốn đón con gái về chăm sóc nhưng bà M. không đồng ý. Vì vậy, ông Wang đã làm đơn khởi kiện bà Hồ Xây M., yêu cầu tòa công nhận ông là cha cháu Bùi Diêu T và yêu cầu bà M. giao cháu T. cho ông trực tiếp chăm sóc.

Hội đồng xét xử (HĐXX) cho biết trong quá trình giải quyết vụ án, tòa án đã trưng cầu Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an thực hiện giám định ADN xác định huyết thống. Kết quả giám định cho thấy ông Wang và cháu T. có quan hệ huyết thống cha con.

Vì vậy, HĐXX cho rằng có đủ căn cứ xác định ông Wang và cháu T. có quan hệ huyết thống cha con.

Đối với việc ông Wang yêu cầu trực tiếp nuôi dưỡng cháu T., tại khoản 1 Điều 71 của Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: Cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Trong vụ án này, bà G. – mẹ cháu T. – đã chết, ông Wang là cha nên việc yêu cầu được nuôi dưỡng cháu là phù hợp.

Tuy nhiên, HĐXX xét thấy bà G. đã sống cùng mẹ là bà M. và em trai là ông Bùi Trọng S. cho đến khi cháu T. được sinh ra. Khi bà G. mất vào tháng 12/2024, bị đơn là bà Hồ Xây M. nuôi dưỡng cháu T. và cháu được chăm sóc, yêu thương, được học hành; điều này được xác nhận từ trường mầm non nơi cháu đang theo học.

Ông Wang tuy được xác định là cha của cháu T. nhưng không chứng minh được việc từng nuôi dưỡng, chăm sóc cháu. Khi bà G. còn sống và cả khi đã mất, ông Wang và bà G. chưa từng tồn tại hôn nhân hợp pháp được pháp luật bảo vệ. Sau khi bà G. mất, gia đình bị đơn đã nhanh chóng làm thủ tục giám hộ, thể hiện sự quan tâm đối với cháu.

Trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, nguyên đơn cho rằng bị đơn ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc con nhưng không có chứng cứ chứng minh, cũng không cung cấp được tài liệu chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ của người cha sau khi bà G. chết.

Đối với nơi cư trú, nguyên đơn có đăng ký cư trú nhưng không sinh sống tại nơi đăng ký. Điều này thể hiện nguyên đơn không có nơi cư trú rõ ràng. Trong khi đó, nguyên đơn là người nước ngoài, cháu T. mới 5 tuổi nên sự bất đồng ngôn ngữ có thể ảnh hưởng đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng cháu.

Tại phiên tòa, nguyên đơn cho rằng mình đủ điều kiện nuôi dưỡng cháu T. nhưng không đưa ra được chứng cứ chứng minh gia đình bị đơn không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng cháu.

Vì vậy, HĐXX cho rằng yêu cầu của bà M. đề nghị ông Wang giao trả cháu T. về cho gia đình bà là phù hợp.

Không đồng tình với phán quyết của tòa, ông Wang khẳng định sẽ kháng cáo.

Trước đó, nêu quan điểm về vụ án, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, kết luận giám định ADN của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an đã xác định ông Wang và cháu T. có quan hệ huyết thống cha con. Ông Wang cũng là người có công việc làm ăn lâu dài, ổn định, có công ty tại Việt Nam; thời điểm hiện tại không có vi phạm pháp luật.

Vì vậy, đại diện VKS đề nghị HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Wang, công nhận quan hệ cha con và giao cho ông Wang được quyền nuôi con gái; đồng thời đảm bảo quyền được tới thăm cháu ngoại của bà M.