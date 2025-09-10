Câu chuyện không chỉ của riêng Vingroup

Thông tin Vingroup trình báo, khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet gây chú ý dư luận. Đây không phải doanh nghiệp đầu tiên bị tung tin xấu độc trên mạng xã hội.

Trước đó vào tháng 1, thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội lúc đó đã ra quyết định xử phạt đối với 2 cá nhân. Nguyên nhân do 2 người này đã đăng tải thông tin có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự một lãnh đạo Công ty Cổ phần hàng không Vietjet trên mạng xã hội.

Trao đổi với P.V VietNamNet về vấn đề này, PGS. TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhìn nhận, việc Vingroup tuyên bố khởi kiện các cá nhân, tổ chức tung tin sai sự thật là bước đi “quyết liệt, đúng lúc và hoàn toàn cần thiết”.

PGS. TS Bùi Hoài Sơn. Ảnh: VNN

Bởi theo PGS. TS Hoài Sơn, trong bối cảnh mạng xã hội hiện nay, nơi thông tin lan truyền nhanh từng giây, bất kỳ một tin đồn thất thiệt nào cũng có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền vô cùng nguy hiểm, gây ra những tác động sâu rộng không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho toàn xã hội.

Do đó, khi tập đoàn này chọn con đường pháp lý để đấu tranh, điều đó khẳng định một thái độ dứt khoát: không thỏa hiệp với cái sai, không im lặng trước sự bịa đặt, và càng không để uy tín – vốn là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp – bị xói mòn bởi những hành vi thiếu trách nhiệm.

Điểm quan trọng hơn, theo PGS. TS Bùi Hoài Sơn, việc khởi kiện này không chỉ là quyền lợi riêng của Vingroup. Nó còn mang ý nghĩa xã hội rộng lớn: tạo tiền lệ tốt, khuyến khích các cá nhân, tổ chức khác dám đứng lên bảo vệ danh dự và sự thật của mình.

“Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, chúng ta cần nhiều hơn những hành động kiên quyết như thế để răn đe những đối tượng coi mạng xã hội là “vùng xám” muốn nói gì thì nói, tung ra bất kỳ thông tin nào để trục lợi hay gây nhiễu loạn dư luận”, PGS. TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Ông cũng nhấn mạnh, đây không phải là câu chuyện của riêng Vingroup mà là bài học chung cho toàn xã hội trong kỷ nguyên số.

Việc sử dụng pháp luật để xử lý tin giả chính là một thông điệp mạnh mẽ: chúng ta không thể để cho những kẻ cố tình xuyên tạc, bịa đặt muốn dẫn dắt dư luận theo ý mình thì làm, còn sự thật, công lý, niềm tin xã hội bị chà đạp.

“Việc Vingroup khởi kiện thể hiện tinh thần “đấu tranh vì sự thật”, và tôi tin rằng điều này sẽ nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo người dân – những người luôn mong muốn một môi trường mạng trong sạch, văn minh, minh bạch và công bằng hơn”, PGS. TS Bùi Hoài Sơn bày tỏ.

Cảnh báo thói quen “tin hot, chia sẻ nhanh”

Qua sự việc này, PGS. TS Bùi Hoài Sơn cho rằng đây là sự cảnh tỉnh về việc sử dụng không gian mạng. Mạng xã hội vốn là nơi mang lại cơ hội chia sẻ, trao đổi thông tin nhanh chóng, nhưng cũng đang bộc lộ nhiều mặt trái khi người dùng thiếu ý thức trách nhiệm, dễ dàng bị cuốn theo tâm lý đám đông, và không ít người sẵn sàng tung ra hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng.

Thực tế cho thấy, một bộ phận không nhỏ cư dân mạng có thói quen “tin hot, chia sẻ nhanh” hơn là “kiểm chứng kỹ lưỡng”. Họ có thể bấm nút chia sẻ, bình luận, thậm chí thêm thắt suy diễn cá nhân chỉ trong vài giây, mà không lường hết hậu quả.

Tâm lý hiếu kỳ, muốn tạo sự chú ý, hay đơn giản là thói quen “nói cho vui” trên mạng đã khiến nhiều người trở thành “nạn nhân – đồng phạm” trong việc lan truyền tin giả. Điều này phản ánh một thực trạng: văn hóa ứng xử trên mạng xã hội vẫn còn khoảng cách rất xa với yêu cầu của một xã hội văn minh, thượng tôn pháp luật.

Không ít cá nhân, doanh nghiệp bị tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Ảnh: VNN

“Ở góc độ sâu xa hơn, có thể thấy rằng việc một số tài khoản mạng xã hội sẵn sàng bịa đặt, xuyên tạc thông tin về doanh nghiệp, cá nhân hay chính sách nhà nước cũng cho thấy tình trạng nhận thức “nhờn luật”.

Không ít người nghĩ rằng mạng xã hội là “vùng trời riêng”, nơi họ có thể tự do phát ngôn mà không chịu trách nhiệm. Trong khi đó, nhiều người khác lại coi việc chia sẻ tin giả là “chuyện nhỏ”, mà quên rằng chỉ một cú nhấp chuột của mình có thể góp phần hủy hoại uy tín của cả một con người hay một tổ chức.

Điều đáng lo ngại hơn là khi tin giả được tung ra, nó thường lan truyền nhanh và mạnh gấp nhiều lần so với các thông tin đính chính. Đây chính là một nghịch lý trong thời đại truyền thông số: sự thật thường lên tiếng chậm chạp hơn so với sự bịa đặt.

Sự việc của Vingroup cho thấy rõ thực trạng đó: những thông tin sai lệch về tài chính, sản phẩm, nhân sự lan rộng trên TikTok, Facebook, YouTube trước khi doanh nghiệp kịp phản hồi chính thức”, PGS. TS Bùi Hoài Sơn phân tích.

Vì vậy, sự việc này phản ánh một yêu cầu cấp thiết: xã hội chúng ta cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi ứng xử trên mạng. Mỗi người phải nhận thức rằng mình không chỉ là người sử dụng mạng xã hội, mà còn là công dân trong một cộng đồng số, có trách nhiệm với lời nói, hành vi, và cả những cú nhấp chuột của mình.

“Chỉ khi nào ý thức đó được nâng cao, mạng xã hội mới thực sự trở thành một không gian văn minh, lành mạnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển thay vì gieo rắc bất ổn”, PGS. TS Bùi Hoài Sơn bày tỏ.