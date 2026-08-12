Sáng 12/8, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, các lực lượng vừa phối hợp giải cứu một nữ sinh viên bị trượt chân rơi xuống vực sâu.

Trước đó, khoảng 20h ngày 11/8, lực lượng chức năng nhận tin báo về việc một người rơi xuống vực tại khu vực Intercontinental, bán đảo Sơn Trà.

Lực lượng cứu hộ triển khai phương án cứu nạn nhân. Ảnh: G.X

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Trúc L. (SN 2007, trú TP Đà Nẵng), hiện là sinh viên tại Đà Nẵng.

Trong lúc đứng chụp hình tại khu vực trên, nữ sinh không may bị trượt chân và rơi xuống vực, vị trí rơi cách đường khoảng 100m.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ được triển khai đến hiện trường. Do vụ việc xảy ra vào ban đêm, địa hình dốc, hiểm trở và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, lực lượng phải sử dụng trang thiết bị chuyên dụng và dây cứu hộ để tiếp cận vị trí nạn nhân.

Sau một thời gian triển khai, lực lượng chức năng đã tiếp cận vị trí nạn nhân, dùng dây cứu hộ đưa L. lên nơi an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế cùng gia đình.

Nạn nhân được đưa lên khỏi vị trí gặp nạn. Ảnh: G.X

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, khoảng 7h30 ngày 8/8, nhóm 6 người đến Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà chụp ảnh thì 4 người bị sóng lớn cuốn ra biển.

Đến khoảng 8h cùng ngày, một tàu cá của ngư dân phát hiện, cứu được anh Nguyễn Th. Đến chiều, lực lượng chức năng tìm thấy chị Trương Thị Ph. sau khoảng 8 giờ trôi dạt trên biển.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục huy động phương tiện, mở rộng phạm vi tìm kiếm hai nạn nhân còn mất tích là chị Mai Thị Ph. và Trần Thị Ánh D.