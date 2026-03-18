Theo nội dung ký kết, trong năm 2026, một hệ thống lọc nước sẽ được lắp đặt nhằm phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt cho người dân và trẻ em địa phương, với tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng.

Lễ ký kết hợp đồng tài trợ hệ thống lọc nước uống tinh khiết cho người dân xã Sơn Linh, tỉnh Quảng Ngãi

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện đơn vị tài trợ - Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam - cho biết dự án hướng tới góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân, đặc biệt là trẻ em, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng.

Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, ông Đinh Tiến Hải trân trọng cảm ơn sự đồng hành của nhà tài trợ trong công tác chăm lo cho trẻ em và cộng đồng, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương để triển khai hiệu quả dự án tại xã Sơn Linh.

Dự án là một trong những hoạt động thuộc chiến lược phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của đơn vị tài trợ, hướng tới cải thiện chất lượng cuộc sống tại các khu vực còn thiếu thốn hạ tầng nước sạch.

Trong bối cảnh ngân sách dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt còn hạn chế, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn được tiếp cận các quyền cơ bản, hướng tới cơ hội phát triển bình đẳng.

Lễ ký kết được kỳ vọng sẽ mở ra bước tiến mới trong hợp tác giữa hai đơn vị, góp phần mang lại nguồn nước an toàn, nâng cao chất lượng đời sống và thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương.