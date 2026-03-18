MS 2026.068

Đầu tháng 11/2025, Sơn xuất hiện những cơn đau đầu dữ dội. Chị Nông Thị Nhung (SN 1981, mẹ Sơn) nghĩ do con học tập căng thẳng nên đã mua thuốc giảm đau cho con uống. Tuy nhiên, tình trạng đau đầu của con không thuyên giảm.

Bệnh ập đến bất ngờ khiến Nông Hiếu Bảo Sơn phải gác lại việc học, mọi ước mơ trở nên dang dở

Ngày 7/11, khi đang ngồi học trên lớp, Sơn bất ngờ gục xuống bàn. Phát hiện bất thường, cô giáo lập tức gọi gia đình.

Chị Nhung đưa con đến Trung tâm Y tế Võ Nhai, sau đó con được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên. Tiếp đó, Sơn lại được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tại đây, kết quả chụp chiếu cho thấy Sơn có khối u trong não. Ngày 12/11/2025, các bác sĩ tiến hành mổ sinh thiết và dẫn lưu não. Khoảng một tuần sau, kết quả sinh thiết cho thấy, Sơn mắc ung thư não.

Đầu tháng 12/2025, Sơn được chuyển sang Bệnh viện K để điều trị hóa chất. Sau đợt truyền đầu tiên, vết mổ bị nhiễm trùng khiến Sơn rơi vào hôn mê sâu, phải chuyển sang Bệnh viện Nhi Hà Nội điều trị.

Đến nay, Sơn đã trải qua 5 đợt hóa chất. Trong quá trình điều trị do không ăn được, thiếu máu nên cơ thể Sơn suy kiệt, đi lại khó khăn, phải truyền máu thường xuyên.

Mẹ đơn thân gánh nợ nuôi con

Vợ chồng chị Nhung ly hôn từ năm 2017. Một mình chị vừa làm mẹ, vừa làm cha nuôi hai con nhỏ.

Căn bệnh quái ác đang đe dọa đến tính mạng Sơn từng ngày

Trước đây, chị Nhung làm công nhân với mức lương khoảng 8 triệu đồng/tháng, đủ trang trải cuộc sống. Thế nhưng từ khi Sơn phát bệnh, chị buộc phải nghỉ việc để chăm con, nguồn thu nhập không còn, chị lâm vào cảnh khó khăn.

Suốt thời gian điều trị, chị Nhung đã vay mượn khoảng 118 triệu đồng, chủ yếu để chi trả viện phí. Mỗi đợt hóa chất tốn từ 3–5 triệu đồng, chưa kể chi phí phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức lên tới 32 triệu đồng.

Dù cơ thể suy kiệt, Sơn vẫn đau đáu nỗi nhớ trường lớp. Đã nhiều lần Sơn xin mẹ được về nhà để đi học trở lại nhưng sức khỏe không cho phép, việc học của Sơn đành dang dở.

“Con rất ham học. Từ ngày nằm viện, lúc nào Sơn cũng hỏi bao giờ được ra viện để đi học. Nhưng vì phải điều trị liên tục nên con đã bỏ lỡ kỳ thi học kỳ. Nhìn con như vậy tôi đau lòng vô cùng”, chị Nhung nghẹn ngào.

Trao đổi với PV, ông Phạm Quang Trung, Trưởng xóm Đồng Ẻn (xã Tràng Xá) cho biết, gia đình chị Nông Thị Nhung thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Cháu Sơn đang điều trị ung thư, một mình chị xoay xở kinh tế rất khó khăn.

Ở tuổi 16, Sơn đã phải gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư não quái ác. Trong khi gia cảnh khó khăn khiến tương lai của cậu bé trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Rất mong bạn đọc cùng các nhà hảo tâm chia sẻ và giúp đỡ Sơn vượt qua bệnh tật hiểm nghèo này.

Bạn đọc giúp em Nông Hiếu Bảo Sơn có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.068 (em Nông Hiếu Bảo Sơn) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nông Thị Nhung (mẹ Bảo Sơn) theo địa chỉ: Xóm Đồng Ẻn, xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 0983319589.