Đông đảo người dân TPHCM đến trải nghiệm quán chay "ăn tùy bụng, trả tiền tùy tâm"

Hơn 11h, sau khi gửi chiếc xích lô, ông Nguyễn Văn Duy (72 tuổi, TPHCM) đến quán chay quen trên đường Tạ Uyên (phường Chợ Lớn, TPHCM). Lách qua khu vực gửi xe, ông hòa vào dòng người đi trên cầu thang dẫn lên tầng 2 quán ăn.

Tại đây, không gian quán đã chật kín thực khách. Tất cả các bàn ăn đều không còn chỗ trống. Nhiều người phải ngồi ăn tạm trên cầu thang, lan can…

Khu vực phục vụ món ăn cũng có rất đông người chen chân chọn món, múc thức ăn. Nhân viên của quán liên tục kiểm tra, bổ sung thêm thức ăn.

Chờ mãi không tìm được chỗ ngồi, ông Duy quyết định đứng xếp hàng phía sau. Gần 10 phút, ông mới lấy được phần thức ăn ưa thích.

Không còn bàn trống, ông vui vẻ đứng bên cửa sổ thưởng thức bữa trưa của mình. Ông Duy cho biết, sau 11 năm ăn chay, đây là quán chay ông yêu thích nhất.

Bởi, quán không chỉ phục vụ các món chay chất lượng theo hình thức buffet mà còn được “ăn tùy bụng, trả tiền tùy tâm”.

Ông giải thích: “Ở đây, khách đến quán ăn có thể thoải mái lựa chọn món, ăn thật no rồi mới trả tiền theo kiểu tùy tâm.

Trong quán có thùng để cho khách bỏ tiền vào. Khách bỏ bao nhiêu tiền cũng được, không bỏ cũng không sao vì quán không quy định mức giá cũng không có người kiểm soát việc này”.

Khẳng định thông tin trên, bà Hạnh (SN 1958, phường Phú Thọ, TPHCM) cho biết, mình đã ăn tại quán nhiều lần. Bà không khó khăn nhưng thích hương vị món ăn tại đây nên thường xuyên đến thưởng thức.

Sau nhiều lần ăn thấy ngon, bà giới thiệu, dẫn thêm người bạn thân đến trải nghiệm. Vì không biết giá thành các món ăn, bà Hạnh và bạn bỏ vào thùng số tiền mà mình cảm thấy hợp lý.

Càng về trưa, quán ăn càng đông khách. Ngoài người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, quán cũng được tài xế xe ôm công nghệ, học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng… lựa chọn.

Vì quá đông, nhiều người không tìm được bàn ăn còn trống. Tuy nhiên ai cũng vui vẻ, thấy ngon miệng.

Trả ơn đời

Quán chay buffet do chị Đỗ Thị Ngọc Phượng (SN 1983, quê tỉnh Sóc Trăng cũ) làm chủ. Chị Phượng mở quán từ năm 2017 để hiện thực hóa lời hứa của mình từ nhiều năm trước.

Chị tâm sự: “Tôi từng có khoảng thời gian khó khăn, nhận sự giúp đỡ của người khác nên tự hứa với mình rằng, khi có thể tôi sẽ tìm cách trả ơn cuộc đời. Vì vậy, khi đã tự lo được cho mình, tôi quyết định mở quán chay trả tiền tùy tâm để san sẻ bữa ăn với những người còn khó khăn.

80% khách đến quán là người già, người có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên, học sinh… Tôi chọn cách phục vụ theo hình thức buffet để mọi người cùng lúc có thể thưởng thức được nhiều món ăn hơn.

Việc cho khách trả tiền tùy tâm sẽ giúp người ăn không chịu áp lực tài chính. Như vậy, bà con sẽ thấy thoải mái, không mặc cảm, tự ti như là dùng cơm miễn phí.

Việc dùng bữa trong tâm lý thoải mái, không chịu áp lực sẽ khiến bữa ăn ngon miệng, chất lượng hơn”.

Mỗi ngày, quán chế biến hơn 30 món chay, phục vụ 7.00-1.000 suất ăn. Ngày rằm, mùng một hằng tháng, quán phục vụ 2.000-3.000 suất ăn/ngày. Hiện quán ăn phục vụ 2 khung giờ gồm: 11h–14h và 17h –20h.

Chị Phượng cho biết, để kiểm soát chất lượng món ăn, chị mua rau củ quả tươi, chế biến trong ngày. Những món ăn cần nhiều thời gian chế biến, quán sẽ chuẩn bị từ tối hôm trước.

Buổi sáng, quán nấu những món ăn cần ít thời gian hơn để đảm bảo món ăn tươi, ngon, đạt chất lượng cao nhất. Sau mỗi phiên phục vụ khách, các món ăn còn thừa, chị Phượng đều đổ bỏ, không sử dụng lại.

“Tôi đã duy trì quán được 9 năm và chưa có ý định dừng lại. Bởi, suốt 9 năm qua, tôi cảm thấy mình được nhiều hơn là mất.

Tôi có thể chịu nhiều áp lực, không có nhiều thời gian cho gia đình, nhưng đổi lại, tôi có niềm vui, niềm hạnh phúc là có thể chia sẻ với người còn khó khăn.

Hiện nay quán cũng nhận được sự quan tâm, đồng hành của nhiều người qua việc hỗ trợ rau củ quả, muối, đường, dầu ăn… Vì vậy, khi còn có thể, tôi vẫn sẽ duy trì quán ăn”, chị tâm sự.

Ảnh, video: Hà Nguyễn