Video: Quán chay cả tuần không trùng món tại TPHCM. Clip: Hà Nguyễn

Từ giúp việc thành bà chủ

Nằm ở mặt tiền đường Nhật Tảo (phường Diên Hồng, TPHCM), quán chay Cô Mười bắt đầu đông khách từ sáng sớm. Đây là địa chỉ ăn uống quen thuộc của những người thích các món chay ở khu vực quận 10, TPHCM cũ và lân cận.

Quán chay Cô Mười bắt đầu đông khách từ sáng sớm. Ảnh: Hà Nguyễn

Mặt bằng của quán có diện tích khiêm tốn, chỉ đủ kê khoảng 5-6 chiếc bàn, phục vụ từ 20-25 khách. Phía sau không gian phục vụ khách là gian bếp nhỏ, sạch sẽ, ngăn nắp của quán. Tại đây, thực khách có thể trực tiếp quan sát đầu bếp chế biến các món ăn.

Người đứng bếp kiêm chủ quán là bà Diệp Thị Cúc (58 tuổi, phường Diên Hồng). Bà Cúc mở quán chay này từ năm 2012.

Lúc mới lập gia đình, bà Cúc xin làm phụ việc ở một quán chay do cặp vợ chồng lớn tuổi làm chủ. Bà Cúc làm việc rất siêng năng nên được chủ quán yêu mến.

Quán được bà Cúc mở bán từ năm 2012. Ảnh: Hà Nguyễn

Sau này, bà được làm phụ bếp, có cơ hội học cách chế biến món chay, bí quyết tạo nên hương vị riêng biệt của mỗi món ăn từ chủ quán. Thấy bà chịu khó, thích nấu ăn, chủ quán xem như con cái, tận tình chỉ dạy, không giấu nghề.

Khi tuổi già sức yếu, ông bà chủ không có người kế nghiệp nên đóng cửa quán. Ngày rời quán, bà Cúc tiếc nuối đến rơi nước mắt.

Từ đó, bà ấp ủ ý tưởng mở một quán chay như của ông bà chủ cũ. Khi chưa đủ vốn, bà mưu sinh bằng nhiều nghề.

Năm 2012, sau thời gian bươn chải, bà quyết tâm mở một quán chay nho nhỏ. Đầu tiên, bà mở quán tại chung cư Ấn Quang (phường Vườn Lài) sau đó chuyển về địa điểm trên đường Nhật Tảo.

Không gian quán hẹp, nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Ảnh: Hà Nguyễn

Khi mở quán, bà áp dụng những bí quyết chế biến món chay học được từ ông bà chủ cũ, đồng thời kết hợp kinh nghiệm tự tích lũy qua quá trình nấu ăn công quả tại các chùa.

Bà Cúc chia sẻ: “Ban đầu, tôi gặp nhiều khó khăn nhưng lâu dần, quán ổn định. Thời điểm ấy, quán chay còn ít, quán chay có thực đơn đa dạng lại càng hiếm. Tôi cứ thế mà phát huy, thu hút được nhiều thực khách.

Từ ngày mở quán, tôi không còn vào bếp nấu món mặn, kể cả cơm cho chồng con. Ai muốn ăn mặn thì ra ngoài ăn hoặc tự nấu. Còn gia đình tôi chủ yếu ăn bún, cơm chay do tôi nấu bán, vì tôi quan niệm 'bán gì thì ăn đó'".

Cả tuần không trùng món

Quán chay của bà Cúc có thực đơn hơn 30 món chay. Các món ăn của quán sử dụng rau củ sạch để chế biến. Mùi vị, thức ăn kèm… của mỗi món ăn cũng đặc trưng, dễ nhận biết.

Đối với các món nước, mỗi món đều có nồi nước dùng riêng, được đun nóng liên tục. Hiện, quán bán vào 2 khung giờ: 6h-14h và 16h-20h. Các món ăn tại đây có giá từ 35.000-40.000 đồng/phần.

Các món ăn tại quán được đánh giá ngon, giá cả hợp lý. Ảnh: Hà Nguyễn

Điều đặc biệt là thực đơn mỗi ngày trong tuần của quán không trùng món. Ví dụ, thứ Hai quán bán bún bò Huế chay, sang thứ Ba sẽ đổi sang bún riêu chay, thứ Tư lại có món bò kho chay…

Thậm chí, các món phục vụ trong 2 buổi sáng - chiều cùng 1 ngày cũng không lặp lại. Nếu buổi sáng quán đã bán bún chả giò hay cơm tấm chay thì buổi chiều những món này sẽ không còn trong thực đơn.

Do thực đơn thay đổi liên tục và không cố định, thực khách thường không biết trước quán sẽ bán món gì trong ngày hay trong tuần.

Nhiều thực khách đến quán đôi khi không tìm được món yêu thích vì hôm đó quán không phục vụ. Chính vì vậy, họ nói vui rằng, đến quán ăn giống như đi “xé túi mù”.

Bà Cúc cho biết, việc thực đơn đa dạng món, thay đổi liên tục giúp quán phục vụ được nhu cầu của nhiều thực khách. Ảnh: Hà Nguyễn

“Thực đơn sẽ treo tại quán vào thứ Hai đầu tuần. Vì vậy, khách đến quán mới biết các ngày trong tuần đó, quán có những món gì. Thực đơn đa dạng, thay đổi giúp quán đáp ứng được nhu cầu của nhiều thực khách hơn”, bà Cúc lý giải.

Bà Dương Thị Bích Hằng (53 tuổi, phường Vườn Lài) đã ăn chay tại quán Cô Mười từ khi quán còn ở địa chỉ cũ đến lúc chuyển sang mặt bằng mới. Theo bà, các món ăn của quán có hương vị đậm đà, thức ăn kèm rất ngon.

Vị khách này cũng thích thú với thực đơn phong phú, thay đổi liên tục của quán. Thậm chí bà còn mong quán tăng số lượng món ăn trong ngày để thực khách lựa chọn thoải mái hơn.

Bà Hằng thích thú việc quán có thực đơn phong phú và liên tục đổi món trong tuần. Ảnh: Hà Nguyễn

Giống như bà Hằng, bà Nguyệt (70 tuổi, phường Xuân Hòa, TPHCM) biết đến quán chay Cô Mười hơn 10 năm nay. Nhà cách quán hơn 5km nhưng vợ chồng bà Nguyệt vẫn thường đến đây thưởng thức các món chay yêu thích.

Bà chia sẻ: “Tôi ăn ở đây đã 10 năm nay nhưng chưa bao giờ thấy các món ăn của quán nhàm chán, nhạt vị. Điều đó cho thấy, tay nghề của đầu bếp quán ăn tiến bộ theo thời gian.

Ngoài ra, tôi cũng yêu thích quán vì có mức giá bình dân, hợp túi tiền với đa số thực khách. Các món ăn ở đây ngon và chất lượng”.

Vợ chồng bà Nguyệt thường xuyên đến quán chay thưởng thức món ăn yêu thích. Ảnh: Hà Nguyễn