Cảnh lạ ở "hẻm chay nổi tiếng"

Gần Rằm tháng 7 âm lịch, nhiều hàng quán, địa điểm bán đồ chay tại TPHCM vẫn trong tình trạng “ế ẩm”.

Không chỉ những quán bình dân ít tên tuổi, mà nhiều địa chỉ trong hẻm 702 đường Hồng Bàng (phường Hồng Bàng, TPHCM) – nơi được mệnh danh là “hẻm chay nổi tiếng” – cũng vắng khách.

Các quán chay tại hẻm chay trong tình trạng vắng khách

Tọa lạc ngay đầu hẻm, quán chay Kim Chi chỉ đón lượng khách khiêm tốn. Gần 12h trưa, quán mới có lác đác vài người đến ăn.

Cách đó không xa, quán chay Thiên Ý – một trong những quán lâu đời nhất trong hẻm – cũng trong cảnh tương tự, dù đã quá trưa vẫn không có khách.

Bà Hạnh, chủ quán Thiên Ý, bày tỏ sự bất ngờ: “Hằng năm vào giờ này, quán thường đón nhiều lượt khách. Tôi mở bán từ sáng nhưng chỉ có vài lượt khách. Giờ trưa mà vẫn không có khách như vậy là chuyện chưa từng xảy ra.

Quán chay nổi tiếng lâu đời tại hẻm chay cũng trong tình trạng vắng thực khách vào cận ngày Rằm tháng 7

Có lẽ năm nay Rằm rơi vào cuối tuần, người dân tự nấu các món chay ở nhà nên khách không đến quán ăn”.

Đông khách bất ngờ

Trái ngược với những quán ăn chay nổi tiếng tại hẻm 702, một quán chay trên đường Lê Hồng Phong (phường Hòa Hưng, TPHCM) lại đông khách đến bất ngờ. Giữa trưa, cửa quán chật kín shipper (nhân viên giao hàng).

Quán chay trên đường Lê Hồng Phong rất đông khách

Những người này xếp hàng dài chờ nhận các phần cơm chay mà khách đã đặt. Không gian quán hẹp, lượng người xếp hàng kéo dài ra đến vỉa hè. Nhân viên bảo vệ tại quán phải liên tục hướng dẫn khách tìm nơi gửi xe, xếp hàng theo thứ tự.

Shipper xếp hàng dài tại quán để nhận các phần thức ăn khách đã đặt

Bên trong khu vực bếp, nhiều nhân viên của quán tất bật chuẩn bị các phần thức ăn. Phía sau khu vực này là không gian dành cho khách đến ăn trưa trực tiếp. Các bàn ăn tại đây cũng có rất đông người ngồi.

Nhiều thực khách khi đến quán ăn, chứng kiến cảnh đông đúc, không còn chỗ ngồi đã chọn cách mua cơm mang đi.

“Tôi không ăn chay trường. Tuy nhiên, vào ngày Rằm hằng tháng, tôi thường ăn chay. Do nơi làm việc gần quán cơm chay này nên tôi hay đến ăn ở đây.

Ngày thường, quán cũng đông nhưng không chật cứng như hôm nay. Dù là khách quen nhưng vì đến đúng giờ trưa, để mua được cơm, tôi cũng phải xếp hàng”, một thực khách cho biết.

Bà Thủy, chủ quán chay tiết lộ, những ngày cận Rằm tháng 7, lượng khách đến quán tăng gấp đôi.

Nhiều khách đến ăn nhưng quán không còn chỗ nên quyết định mua về

“Quán có diện tích nhỏ, lượng khách lại quá đông nên nhiều khách chọn cách đặt mua thức ăn mang về.

Vì vậy, ngày cận Rằm, ngoài lượng thực khách đến ăn uống trực tiếp, quán ăn còn có rất đông shipper đến nhận các phần thức ăn mang đi.

Những này này, quán bán ra nhiều phần thức ăn hơn, thu nhập cũng cao hơn bình thường. Tuy nhiên, tôi cũng chưa thống kê được là cao hơn bao nhiêu”, bà Thủy chia sẻ.