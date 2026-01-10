Hơn 218.000 sản phẩm bán ra, TikTok Shop dẫn đầu

Từ ngày 1/1 đến 31/12/2025, người tiêu dùng Việt Nam đã mua khoảng 218.000 sản phẩm Patê cột đèn Hải Phòng do Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) sản xuất, theo dữ liệu tổng hợp từ nền tảng Metric.vn.

Các giao dịch đến từ 226 sản phẩm khác nhau của cùng thương hiệu, được bán bởi 64 gian hàng và phân phối qua các sàn thương mại điện tử (TMĐT) lớn, gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki.

Theo đó, sản phẩm Patê cột đèn Hải Phòng của Halong Canfoco được quảng cáo là "Hàng Việt Nam chất lượng cao: Chính hãng - An toàn - Tiện lợi" và thường được bán theo hình thức combo 3, 5 hoặc 10 hộp.

Sản phẩm Patê cột đèn Hải Phòng bán chạy trên sàn TMĐT. Nguồn: Metric

Theo số liệu từ Metric.vn, doanh số bán hàng Patê cột đèn Hải Phòng trên 4 sàn TMĐT trong cả năm 2025 đạt hơn 21 tỷ đồng.

Trong đó, TikTok Shop là nền tảng mang lại doanh thu cao nhất cho Halong Canfoco, chiếm phần lớn tổng giá trị giao dịch, với 14,3 tỷ đồng. Shopee đứng thứ hai về doanh thu với 6,3 tỷ đồng. Còn Lazada và Tiki chiếm tỷ trọng doanh thu nhỏ hơn.

Trong các địa phương đặt mua hàng qua Shopee, TPHCM là địa phương tiêu thụ mạnh nhất sản phẩm Patê cột đèn Hải Phòng với mức chi hơn 4,5 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng doanh thu toàn sàn.

Vị trí thứ hai thuộc về Hải Phòng, với mức chi là hơn 652 triệu đồng.

Tính riêng trên Shopee, TPHCM là địa phương mua nhiều sản phẩm Patê cột đèn Hải Phòng nhất. Nguồn: Metric

Liên quan đến vụ việc, mới đây, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện đường dây thu mua thịt lợn bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi, sau đó chế biến thành thực phẩm đóng hộp.

Những đối tượng liên quan đã thu gom hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi đưa vào kho của Halong Canfoco, trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp. Đáng chú ý, số thịt được xác định đã ôi thiu, chảy nước, bốc mùi.

Trước khi vụ việc bị phanh phui, sản phẩm Patê cột đèn Hải Phòng được Công ty CP Đồ hộp Hạ Long quảng bá và bán nhiều trên các sàn TMĐT. Sản phẩm này cũng được nhiều TikToker có tiếng review và ăn thử nhằm mục đích chào mời khách hàng.

Chuỗi F&B đối mặt 'khủng hoảng liên đới'

Trong ngày 9/1, Highlands Coffee cho biết đã ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu (không phải thịt) được cung ứng từ Halong Canfoco.

Sáng nay (10/1), The Coffee House cũng phát đi thông báo: Sản phẩm bánh mì patê cột đèn của chuỗi F&B này hoàn toàn không sử dụng patê hoặc bất kỳ sản phẩm chế biến từ thịt nào của Halong Canfoco. Đối với sản phẩm Trà Phúc Kiến Sen Vải và Americano Vải, do có sử dụng một thành phần nguyên liệu từ nhà cung cấp nêu trên, thương hiệu này đã chủ động tạm dừng phục vụ để chuyển sang nguồn cung thay thế.

Trao đổi với PV VietNamNet về việc các thương hiệu có thể bị khủng hoảng liên đới do bê bối thực phẩm tại Halong Canfoco, ông Đỗ Duy Thanh, Giám đốc Công ty Tư vấn FnB Director và Sáng lập Horeca Business School cho hay nếu đặt trong bối cảnh vận hành chuỗi ăn, uống (chuỗi F&B) hiện đại, cần nhìn nhận rõ rằng đây không phải câu chuyện đúng - sai của một nhà sản xuất, mà là bài kiểm tra năng lực quản trị rủi ro của các chuỗi sử dụng chung hệ sinh thái nguồn cung ứng.

Trong lĩnh vực F&B, đặc biệt với nguyên liệu chế biến sẵn, rủi ro không lan theo đường pháp lý mà lan theo đường cảm xúc và niềm tin của khách hàng.

Một chuỗi F&B có thể hoàn toàn đúng về quy trình, đầy đủ hồ sơ và không vi phạm bất kỳ quy định nào, nhưng chỉ cần phản ứng chậm hoặc thiếu quyết đoán, thị trường vẫn có thể quay lưng. Vì vậy, bản chất vấn đề ở đây là quản trị cảm nhận thị trường trong trạng thái bất định, chứ không phải chờ kết luận để xác định trách nhiệm.

Theo vị chuyên gia, đối với sự việc liên quan tới Halong Canfoco, các đơn vị F&B cần sớm kích hoạt phương án thay thế hoặc đổi nhà cung cấp tạm thời, đồng thời, chủ động điều chỉnh hoặc tạm ngừng thực đơn.