Trao đổi với PV VietNamNet chiều 8/1, đại diện Central Retail cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin từ các phương tiện truyền thông đại chúng, hệ thống siêu thị này đã tạm thời gỡ toàn bộ sản phẩm chế biến từ thịt lợn của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) khỏi kệ hàng, nhằm đảm bảo quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Vị đại diện này nhấn mạnh: "Central Retail luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa từ khâu nhập hàng, bảo quản đến bày bán; đồng thời chú trọng nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, vệ sinh an toàn thực phẩm và minh bạch thông tin giá cả đối với người tiêu dùng”.

Tương tự, WinCommerce thông báo đơn vị này đã chủ động tạm ngừng kinh doanh và thu hồi toàn bộ sản phẩm của nhà cung cấp (NCC) - Công ty CP Đồ hộp Hạ Long trên toàn hệ thống từ ngày 8/1.

Cùng với đó, thương hiệu này yêu cầu Halong Canfoco khẩn trương làm rõ và giải trình cụ thể về sự việc liên quan đến 120 tấn thịt lợn.

Lực lượng chức năng ghi nhận tổng khối lượng thịt lợn được tập kết trong kho lên tới 120 tấn. Ảnh: Halong Canfoco

Đại diện MM Mega Market Việt Nam cho biết, từ tối 7/1, hệ thống siêu thị này đã chủ động rà soát và tiến hành thu hồi các sản phẩm liên quan trên toàn hệ thống.

“MM Mega Market Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, lắng nghe và thực hiện đầy đủ các chỉ đạo từ cơ quan chức năng, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm cho khách hàng”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

Hệ thống Bách Hoá Xanh cũng chủ động tạm ngưng kinh doanh toàn bộ các mã hàng liên quan đến Halong Canfoco để bảo đảm an toàn và ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm theo quy trình nội bộ.

Bên cạnh đó, Bách Hoá Xanh tiếp tục theo dõi sát thông tin từ cơ quan chức năng để triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định. Đồng thời, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo chính sách hiện hành, hệ thống sẽ hỗ trợ khách hàng xử lý các trường hợp liên quan đến sản phẩm đã mua (nếu có).

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra mở rộng vụ việc sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi làm đồ hộp tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Cụ thể, cơ quan công an xác định các đối tượng đã thu gom, tập kết số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh và đưa về công ty để sản xuất thực phẩm đóng hộp, đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tổng khối lượng thịt lợn được tập kết trong kho lên tới 120 tấn. Qua kiểm nghiệm, số thịt này đều cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan công an xác định, trong số 120 tấn thịt lợn nói trên, doanh nghiệp đã đưa khoảng 2 tấn vào chế biến, đóng gói thành phẩm đồ hộp.

Giải trình sự việc trên, ngày 8/1, Halong Canfoco cho hay toàn bộ 9 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố nêu trên đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty.

Ngay sau khi phát hiện sự việc (tháng 9/2025), Halong Canfoco đã chủ động báo cáo và phối hợp đầy đủ, kịp thời, minh bạch với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra; nghiêm túc thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu; rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, công ty vẫn khẳng định toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường. Các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ.

"Đến thời điểm hiện tại, hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty vẫn diễn ra ổn định, liên tục và tuân thủ đúng quy định pháp luật, không phát sinh gián đoạn trọng yếu", báo cáo viết.